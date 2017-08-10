Бывшая участница "Дома-2" опубликовала видео с венчания

В середине июля Мария Адоевцева обвенчалась с возлюбленным Михаилом. Девушка не смогла сдержать своего счастья и поделилась с подписчиками трогательными кадрами с таинства.

"Вот и готово наше невероятно-трогательное венчальное кино. Это минута, длиною в жизнь, там есть все: любовь и слезы радости, ожидание Благословения и великая Тайна. Там все понятно каждому без лишних слов. У меня всякий раз, глядя на полную версию нашего фильма с замиранием сердца, слезятся глаза. И не только у меня. Это лучшее, что я видела за свою жизнь, честно. Может потому, что это лучшее, что могло со мной приключится", – подписала видео Мария.



Поклонники бывшей звезды "Дома-2" были тронуты увиденным. "Маша, просто нет слов. Пусть Господь всегда вас оберегает! Так трогательно. Счастья вам!", "Маш, это самое трепетное видео со свадьбы, которое я видела. Арки из цветов, пышные рестораны, пляжные церемонии на закате в сравнении померкли. Счастья вашей семье. Любви и терпения на долгие годы", "Видео очень нежное, там столько теплоты. Но я полностью согласна с Вашим мужем, что это очень личное! Пусть это тепло, нежность, искренность останутся для Вас и Ваших девочек!", – не смогли сдержать эмоций фолловеры.

Стоит отметить, что девушка долгое время скрывала новые отношения, так как боялась осуждения и зависти. Адоевцевой нелегко далось расставание с бывшим супругом Сергеем, с которым они познакомились на телестройке, а впоследствии сыграли свадьбу и обзавелись потомством. У экс-супругов растет дочь Лиза. В браке пара прожила шесть лет, после чего Мария приняла непростое решение уйти от мужа. Девушка долго не оглашала причины расставания, но впоследствии рассказала поклонникам, что всему виной пристрастие Сергея к "запрещенным препаратам".

Теперь Мария счастлива в номом браке. И занимается воспитанием двоих дочек. Все дело в том, что нынешний супруг Маши, Михаил, воспитывает дочь Варю от первого брака. Девочка – ровесница сводной сестры и, по признанию Маши, они прекрасно ладят: "Прошу любить и жаловать! Вторую девочку, которую многие уже успели заметить на фото, зовут Варвара Михайловна. Она наш чудесный солнечный зайчик. С Лизой они погодки и еще не разлей вода, будто бы всегда так и было. Надеюсь, так оно и будет! Всегда! Так что привыкайте, теперь у меня две доченьки".