Звезда "Дома-2" в свадебном платье рассказала о важном событии

Звезда "Дома-2" Мария Адоевцева (в девичестве Круглыхина) обвенчалась со своим возлюбленным. При этом бывший муж девушки тяжело переносит разрыв.

Мария Адоевцева поделилась своим счастьем с многочисленными поклонниками, опубликовав фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Девушка выложила снимок, на котором запечатлена в любимым мужчиной на фоне икон. "Спасибо дорогие мои, добрые друзья за многое множество поздравлений! Вчера мы с мужем обвенчались! Это великая радость для нас! Долго же мы к этому шли через препятствия и разные искушения, но все же дошли! Многая лета всем вам и нам!" – сопроводила фото такой подписью Мария.

Ранее девушка опубликовала кадр, на котором засняла себя готовящейся к важному событию. "Самый лучший день...👰💟" – коротко сообщила Адоевцева (правда, неизвестно, эту ли еще фамилию носит бывшая участница "Дома-2").

Многочисленные поклонники осыпали Марию комплиментами и пожеланиями. "Поздравляю!!😊 Счастья вам, деток и взаимоуважения!!🎉🎉🎉🎉", "Невероятно краствые!!!💖💖💖💖💖Счастья, любви, мира!!!!💖💖💖💖💖", "мира, любви, добра и гармонии вашей семье, Маша!!!", "Поздравляю, очень рада за Вас!!!! Мира и Любви 💕🌹🌹🌹🌞 и деток еще Вам!!!🚼", "Машенька будте счастливы!!!!! 🌷🌷🌷" – написали девушке подписчики.

Некоторые фанаты поинтересовались, как живет ее бывший муж Сергей Адоевцев. Судя по содержанию его странички в той же социальной сети, мужчина тяжело переживает развод с Марией. Он публикует фотографии бывшей жены и оставляет рядом с фото трогательные подписи. "Я – это Я, а ты – это ТЫ. Я делаю свое дело, а ты – свое. Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, А ты живешь не для того, чтобы соответствовать моим. И если мы случайно нашли друг друга, это прекрасно. Если нет, этому нельзя помочь", – с горечью констатировал Адоевцев.

Отметим, что свои новые отношения Мария довольно долго скрывала, но в феврале все же больше не могла молчать. Она опубликовала фото своего избранника. Им стал молодой человек по имени Михаил. От прежних отношений он воспитывает дочь. У Марии тоже есть наследница, причем девочки примерно ровесницы.