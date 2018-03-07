Сати Казанова сделала заявление о беременности

Сати Казанова прокомментировала информацию о скором прибавлении в семье. Популярная исполнительница оказалась категорична.

На днях в СМИ появилась информация о том, что 35-летняя певица Сати Казанова и ее супруг, итальянский фотограф Стефано Тиоццо скоро станут родителями. Журналисты связались с популярной исполнительницей с просьбой прокомментировать сообщение. Казанова заявила, что она не беременна.

"Это неправда! Не знаю, что порталы там напортачили. Может, они подумали так, потому что у меня выходит клип на песню "Мама" и перепутали, не знаю", – цитирует заявление Сати Казановой журнал ОК! Отметим, что поводом для слухов относительно интересного положения певицы послужил недавний выход артистки в свет. По мнению особо наблюдательных репортеров, Сати Казанова пришла в наряде, который прикрывал якобы округлившийся живот.

Напомним, Сати Казанова и Стефано Тиоццо расписались в столичном ЗАГСе №4 в начале октября 2017 года. На регистрацию певица пришла в легком кружевном платье и кедах. После этого они сыграли свадьбу в кавказских традициях, а также по итальянским канонам.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Фев 13, 2018 в 7:21 PST

На родине артистки принято гулять с размахом. "Я планировала пригласить 300-350 человек – это только близкий круг родственников, без друзей и семьи жениха. В Италии попроще. Людей будет вполовину меньше: уютнее, спокойнее, изящнее", – рассказала выпускница "Фабрики звезд".

Ранее популярной певице приписывали роман с предпринимателем Александром Шенкманом. Некоторые даже были уверены, что Сати выйдет за него замуж, но этого не случилось. Казанова подчеркнула, что с бизнесменом ее связывают дружеские отношения.

