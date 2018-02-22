Сати Казанова сняла видео с "самой голой блогершей"

Новостью поделилась сама героиня ролика Марина Вовченко. Она стала звездой Instagram благодаря тому, что часто выкладывает в свой микроблог полностью обнаженные дерзкие фото.

Пикантности ей добавляет тот факт, что уже много лет Марина бреет голову налысо. Блогерша утверждает, что делает она это в поддержку онкобольных.

Пользователи Сети часто ругают Вовченко за безнравственность и любовь к эпатажу. Но больше всего женская аудитория микроблоге возмущена тем, что Марина – мать троих детей. Борцы за мораль не устают предупреждать блогершу о том, что она якобы подает своим двум дочерям и сыну дурной пример.

Однако Вовченко не расстраивается, поскольку ее жизнь насыщена интересными событиями и встречами. Так, известная певица Сати Казанова предложила ей сняться в своем клипе на песню "Мама". Премьера клипа запланирована на 8 Марта. Этой новостью Марина поспешила поделиться со своими фолловерами, которых у нее более миллиона.

Публикация от Марина Вовченко (@vovchenkomarina) Фев 20, 2018 в 12:28 PST

Она надеется, что получится что-то "шедевральное и очень чудесное". Блогерша поблагодарила артистку за приятный опыт и за возможность познакомиться с потрясающими людьми, включая супруга Стефано Тиоццо и маму Сати.

Публикация от Марина Вовченко (@vovchenkomarina) Янв 29, 2018 в 11:49 PST

Как писали Dni.Ru, Сати и Стефано познакомились в Германии на свадьбе друзей. Казанова на тот момент была разочарована в любви и не обратила внимания на знойного итальянца. Рассмотрели друг друга будущие супруги на званом ужине. Общаются влюбленные преимущественно на английском языке, хотя Стефано уже начал учить русский.

Влюбленные расписались в столичном ЗАГСе №4 в начале октября 2017 года. На регистрацию певица пришла в легком кружевном платье и кедах. После этого они сыграли свадьбу в кавказских традициях, а также по итальянским канонам.