Сати Казанова сняла видео с "самой голой блогершей"
Пикантности ей добавляет тот факт, что уже много лет Марина бреет голову налысо. Блогерша утверждает, что делает она это в поддержку онкобольных.
Пользователи Сети часто ругают Вовченко за безнравственность и любовь к эпатажу. Но больше всего женская аудитория микроблоге возмущена тем, что Марина – мать троих детей. Борцы за мораль не устают предупреждать блогершу о том, что она якобы подает своим двум дочерям и сыну дурной пример.
Однако Вовченко не расстраивается, поскольку ее жизнь насыщена интересными событиями и встречами. Так, известная певица Сати Казанова предложила ей сняться в своем клипе на песню "Мама". Премьера клипа запланирована на 8 Марта. Этой новостью Марина поспешила поделиться со своими фолловерами, которых у нее более миллиона.
Она надеется, что получится что-то "шедевральное и очень чудесное". Блогерша поблагодарила артистку за приятный опыт и за возможность познакомиться с потрясающими людьми, включая супруга Стефано Тиоццо и маму Сати.
Как писали Dni.Ru, Сати и Стефано познакомились в Германии на свадьбе друзей. Казанова на тот момент была разочарована в любви и не обратила внимания на знойного итальянца. Рассмотрели друг друга будущие супруги на званом ужине. Общаются влюбленные преимущественно на английском языке, хотя Стефано уже начал учить русский.
Влюбленные расписались в столичном ЗАГСе №4 в начале октября 2017 года. На регистрацию певица пришла в легком кружевном платье и кедах. После этого они сыграли свадьбу в кавказских традициях, а также по итальянским канонам.
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