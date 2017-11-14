Сати Казанова рассталась с мужем после свадьбы
Сати поделилась эмоциями со своими поклонниками. Казанова страдает в разлуке с любимым. Певица опубликовала в своем микроблоге снимок со свадьбы с Тиоццо, снабдив его трогательной подписью: "Я так сильно скучаю..." Также она добавила хештег "возвращайся домой скорее".
То, что Стефано улетел в Дубай, ясно по публикации самого итальянца. Он оставил на своей странице в Instagram фото из ОАЭ. "Вид на Дубай с "Бурдж-Халифа", – подписал он снимок, сделанный с небоскреба. Судя по всему, супруг певицы отправился в командировку, ведь он работает фотографом и очень много путешествует по миру.
Поклонники поддержали Сати Казанову и пожелали ей поскорее воссоединиться с любимым. "Расстояние разжигает и поддерживает пламя любви", "Разлука укрепляет отношения", "Тяжело, конечно, но зато какая будет встреча", "Ммммм... какие вы чудесные и милые!!! Счастья вам бесконечного!!!", "Настоящие чувства, настоящая любовь, без фальши и притворства", – прокомментировали пост артистки фолловеры.
Напомним, что Сати и Стефано расписались в столичном ЗАГСе №4 в начале октября. На регистрацию певица пришла в легком кружевном платье и кедах. После этого они сыграли свадьбу в кавказских традициях, а также по итальянским канонам.
Как писали Dni.Ru, Сати и Стефано познакомились в Германии на свадьбе друзей. Казанова на тот момент была разочарована в любви и не обратила внимания на знойного итальянца. Рассмотрели друг друга будущие супруги на званом ужине. Общаются влюбленные преимущественно на английском языке, хотя Стефано уже начал учить русский.
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