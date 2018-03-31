Первый канал обругали за "Смак" с разбитым инсультом Добронравовым

Первый канал показал запись программы "Смак" с Федором Добронравовым. Гость Ивана Урганта приготовил постный борщ по рецепту своей мамы и лобио с грецкими орехами. Однако зрители озадачены, как артист, разбитый инсультом, мог принять участие в съемках.



За приготовлением прекрасно выглядящий актер рассказал, как снимал свой фильм "Жили-были" в глухой деревне Ленинградской области с Романом Мадяновым и Ириной Розановой в главных ролях, а также раскрыл некоторые семейные тайны.

У Добронравова двое сыновей – Виктор и Иван, которые, как и их отец, стали успешными актерами. Он очень гордится детьми, но жалуется, что в последнее время редко видит их и своих внучек – Варвару и Василису.



"Смак" с Добронравовым вызвал бурную дискуссию в Сети. Некоторые зрители возмущены тем, что продюсеры даже не удосужились пометить особой плашкой выпуск датой съемки, ведь поклонники с надеждой стали думать, что это снималось на днях и их любимый артист полностью поправился.

Публикация от Кулинарное Шоу "Смак" Первый (@smak_1tv) 31 Мар 2018 в 1:16 PDT

"Зачем же вы сразу пошли на съемку? Не бережете себя", – написали те, кто не понял, что эфир "Смака" идет в записи. "Он уже здоров? быстро, писали, что инсульт.... значит, бессовестно врут???""Из больничной палаты приготовления идут?" "К сожалению нет, лечение продлили до 10 апреля эта запись на сайте театра сатиры, отмены спектаклей и слова директора театра", – рассуждают в Сети фанаты Добронравова.

Публикация от Кулинарное Шоу "Смак" Первый (@smak_1tv) 30 Мар 2018 в 6:38 PDT

Как писали Dni.Ru, артист почувствовал недомогание еще 17 марта. У Добронравова нарушилась речь, онемели лицо, рука и нога. Как утверждают СМИ, актер перенес инсульт. В одной из столичных клиник ему сделали операцию.



Специалисты отмечают, что сейчас жизнь артиста вне опасности. Ему предстоит пройти долгий курс реабилитации. Коллеги надеются, что скоро он сможет вернуться к работе.