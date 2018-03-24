Васильева спасла умирающего Добронравова

Стали известны подробности госпитализации знаменитого актера Федора Добронравова. Как оказалось, ему стало плохо еще на сцене: заподозрила неладное его коллега Татьяна Васильева.

Зрители даже не заметили, что с Добронравовым что-то не так. Васильева увидела, что одна рука артиста повисла как плеть и не шевелится. "Танюша, я не знаю, но обязательно доиграю спектакль! Чего бы мне этого ни стоило!" – заявил он в перерыве.

Уже после спектакля в гримерке к Добронравову обратился сын Васильевой. Он попросил актера улыбнуться и у того буквально перекосило лицо: половина рта осталась неподвижна. Очевидцы тут же распознали инсульт и вызвали скорую помощь, передает EG.ru.

Медики приехали спустя несколько минут. Артисту сделали укол и отвезли в местную больницу. Потом его отправили Институт скорой помощи им. Склифосовского, где артист и проходит лечение до сих пор.

Врачи поблагодарили Васильеву и ее сына. Если бы они не заметили инсульт, Добронравов мог бы скончаться спустя несколько часов.

Специалисты отмечают, что теперь жизнь артиста вне опасности. Ему предстоит пройти долгий курс реабилитации. Коллеги надеются, что скоро он сможет вернуться к работе.