Большие перемены в личной жизни Димы Билана

Очередной причиной для пересудов среди фанатов Дмитрия Билана стали загадочные снимки с юной красоткой опубликованные на официальной странице певца в Instagram. На фотографиях Билан с загадочной улыбкой нежно прижимает барышню.

Личная жизнь Димы не дает покоя поклонникам. Ему очень часто приписывают различные романы: пророчат в невесты певиц и супермоделей или распускают слухи о возможных нетрадиционных взглядах певца. Но, не смотря на шумиху вокруг звездной персоны, подробности существования артиста вне сцены остаются тайной за семью печатями. Поэтому фотографии с прекрасной девушкой сразу взбудоражили фанатов певца.

Поклонники сразу узнали в молодой прелестнице участницу проекта "Голос. 1 сезон" Юлию Терещенко. Любые сомнения по поводу личности барышни развеял и сам Дмитрий. "Юль! Ну рад был тебя повидать!!!", – подписал фото Билан.

Подписчики, увидев совместные фото парочки, сразу заподозрили интрижку. От своих же догадок фанаты очень обрадовались, а кто-то даже позавидовал певцам. "Так же хочется прижаться"; "Какая пара!"; "Я тоже хочу выглядеть такой счастливой", – восхищались пользователи соцсети.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 23 Мар 2018 в 1:41 PDT

Добавим, что некоторые посчитали, что певец выглядит несчастным рядом с Юлией. "Глаза зеркало души– а в глазах печаль. все можно исправить не горюйте Дима мы ваши поклонники. Красноярск"; "Дмитрий, у Вас такая печаль в глазах... Вас что-то тревожит?"; "Глаза у вас уставшие", – нкомментировали фанаты.

Артисты знакомы с 2012 года. Юлия стала участницей "Голоса", во время слепых прослушиваний она исполнила выбрала песню "Мир без любимого". Тогда к участнице шоу повернулись сразу два члена жюри – сначала Дима Билан, а потом Леонид Агутин. Девушка сказала Агутину, что восхищена его творчеством и хотела бы у него многому научиться, однако выбрала Дмитрия Билана, объяснив этот тем, что он все-таки повернулся первым. С тех пор звезд связывает нежная дружба, которая, возможно, уже переросла во нечто большее.

