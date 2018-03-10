Дима Билан сошел с ума из-за Ольги Бузовой
Дима Билан гастролирует по России с концертами и регулярно радует своих подписчиков обращениеями через сторис в Instagram. Делится он там и своими наблюдениями.
Так, певец обратил внимание на одну из картин ,висящих на стене в фойе, где он сидел. Присмотревшись внимательнее Билан усомнился в том. что находится в здравом уме. "Я сижу тут, а напротив висит картина. Ну, скажите мне, то ли сошел с ума, то ли это Оля Бузова?! Античная героиня просто, как я смотрю. Ну, правда!", – цитирует его StarHit. Отметим, позже ролик пропал из публичного доступа.
Сетевые эксперты сошлись во мнении, что девушка с картины действительно сильно напоминает Ольгу Бузову, в особенности некоторые ее образы. Певица завоевала сердца поклонников своими яркими нарядами, подчас обращенными в прошлое – ее уже сравнивали с Клеопатрой и с другими царицами древности.
Отметим, ранее Дима Билан уже рассказывал о своем отношении к Ольге Бузовой. Причем певец, в отличие от некоторых своих коллег по цеху, нашел для нее добрые слова. Восходящую звезду российской эстрады он назвал настоящим феноменом и даже признался, что хотел бы спеть с ней дуэтом.
О произошедшем рассказал сам гражданин Украины на своей странице в Facebook
Знаменитая деталь гардероба вновь появилась на пресс-секретаре президента России
Разгадка оказалась невероятно проста
Певец разглядел коллегу по цеху на картине в античном стиле