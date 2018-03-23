Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото

Дима Билан, который спровоцировал шумиху, опубликовав интимное фото, объяснил свою худобу. Певец дал понять, что это не болезнь, а любовь к жилистому телу.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан опубликовал фотографию, на которой запечатлен висящим на турнике. Как выяснилось, артист любит физические нагрузки, однако в меру. Артист предпочитает быть жилистым, а не накачанным.

"Поскольку считаю, что качать все тело занятие, лично для меня, не совсем нужное, как для вокалиста, и даже местами вредное, потому как забирает необходимые кислородно-дыхательные объемы у диафрагмы, и вообще, я люблю быть жилистым, а вот повисеть с дороги и подтянуться пару десятков раз – можно и нужно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пояснил Билан.

Поклонники не оставили публикацию артиста без внимания. "Физические нагрузки всегда на пользу!", "а мне кажется надо все ж тебе поправится Димочка!", "дааа слишком худой!", "Тощий ппц(", "Я за вис!)", "Сможет ли Дима подтянуться", "Очень полезно повисеть! Вытягивается и встает а место позвоночник, не болит голова, исчезают защемления. Кароч, рекомендую, поддерживаю!👍" – прокомментировали фанаты.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 22 Мар 2018 в 11:02 PDT

Не так давно Дима попал в скандал. Пожаловавшись на недосып из-за бесконечных переездов, исполнитель опубликовал пикантную фотографию: он лежит на кровати в футболке и трусах. Собственно, последний предмет одежды и привлек внимание подписчиков. Интернет-пользователи отреагировали на этот кадр неоднозначно: одни посмеялись, а другие обвинили певца в разврате.