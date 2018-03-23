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Пассажиры рейса "Аэрофлота" пострадали из-за собаки Успенской

Любовь Успенская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В "Аэрофлоте" назвали причину, по которой пассажирам рейса из Омска в Москву пришлось сидеть в салоне перед вылетом дольше положенного. Представители перевозчика сообщили, что задержка произошла из-за неподобающего поведения певицы Любови Успенской, которая не пожелала помещать свою собаку в переноску, как того требуют полетные правила. 
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В крупнейшей авиакомпании России прокомментировали скандал, который произошел на борту лайнера, вылетавшего из Омска в Москву. Причиной стал конфликт между певицей Любовью Успенской и членами экипажа.

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Сюжеты Звездные скандалы

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Согласно рапорту командира воздушного судна (и свидетельским показаниям трех пассажиров), задержка рейса SU-1762 произошла из-за неадекватного поведения исполнительницы. По их данным, при входе на борт Успенская, у которой был билет в бизнес-класс, несла в руках собаку.

Руководствуясь правилами авиаперевозок, бортпроводник попросил пассажирку предъявить посадочный талон и убрать животное в специальную клетку-переноску. В ответ на это Успенская, как следует из рапорта, оттолкнула члена экипажа и предприняла попытку проникнуть в салон самолета.

Видя это, командир воздушного судна принял решение отказать пассажирке в перевозке. Согласно всем инструкциям, пилот составил рапорт, были взяты показания свидетелей. В результате остальные пассажиры этого рейса "Аэрофлота" были вынуждены ожидать вылета в самолете лишний час. Успенская отправилась в Москву другим бортом.

Сама певица факт конфликтной ситуации признала. Впрочем, она считает, что вела себя корректно с членами экипажа, а бортпроводники якобы, напротив, допустили нетактичность по отношению к ней как к пассажиру бизнес-класса, сообщил РЕН ТВ.

Автор: Дмитрий Куклин23 марта 2018, 14:34

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