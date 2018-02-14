"Аэрофлот" разрешил перевозить большие музыкальные инструменты в салоне

Крупнейший российский авиаперевозчик увеличивает размер музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 сантиметров по сумме трех измерений. Это позволит перевозить большую часть инструментов в салоне лайнера.



В отношении перевозки гитар в качестве ручной клади, превышающих по размеру 135 сантиметров в сумме трех измерений, допускается их размещение в салоне самолета в зависимости от типа воздушного судна, а также технических возможностей при условии, если пассажир направил запрос в авиакомпанию не менее, чем за 36 часов до рейса.

В случае перевозки музыкального инструмента в качестве ручной клади, он является единственным местом ручной клади, допускаемым к перевозке в салоне воздушного судна. Правила вступают в силу с 15 февраля этого года. Всю актуальную информацию пассажиры могут получить в колл-центре авиакомпании.

"Аэрофлот" является лидером воздушного транспорта России. Компания входит в глобальный авиаальянс SkyTeam. В 2016 году "Аэрофлот" перевез 29 миллионов человек (С учетом авиакомпаний одноименной группы – 43,4 миллиона пассажиров).

Перевозчик имеет один из самых молодых самолетных парков в мире. Он насчитывает 228 лайнеров. Базовым аэропортом компании является столичное "Шереметьево". Авиакомпания входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов.





Также "Аэрофлот" – это один из лидеров гражданской авиации по применению цифровых технологий как в России, так и за рубежом. В 2017 году достижения компании в этой области были отмечены престижной премией TADVISER IT-PRIZE 2017 в номинации "Мобильное приложение года".

Недавно авиаперевозчик внедрил инновационную систему распознавания банковских карт в своих мобильных приложениях для iOS и Android. Теперь данные карт можно считывать при помощи камеры смартфона. Благодаря этой функции пассажиру больше необязательно заполнять поля вручную, что значительно экономит время.

Считывание данных с банковской карты производится путем наведения на нее камеры мобильного устройства в течение нескольких секунд. Сканирование данных, в том числе с высокой степенью защиты в видеопотоке, автоматически заполняет в платежной форме номер карты, а также срок ее действия и имя владельца.