64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку

Любовь Успенская стала героиней неприятного инцидента. Популярная артистка пыталась пронести в салон свою собачку, однако стюардесса не позволила. Произошла потасовка.

По сообщениям ряда СМИ, Любовь Успенскую сняли с рейса Москва – Омск из-за потасовки, которую певица устроила в самолете. По предварительным данным, бортпроводница не разрешила Успенской взять в салон собаку, пишет газета "Известия".

По правилам пассажирских перевозок, во время полета животные должны находиться в переносках. Однако популярная исполнительница проигнорировала требования экипажа и оттолкнула стюардессу. В итоге были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые приняли решение вывести разбушевавшуюся Успенскую из самолета.

Артистка вылетела в Омск другим рейсом, поменяв в аэропорту билеты. Об инциденте она рассказала журналистам.

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 7 Мар 2018 в 2:35 PST

"Нам стюардесса перегородила дорогу – сказала, что собачку надо положить в сумочку. У нас была сумочка на руках, только она не давала нам ее открыть. В итоге я попросила другую стюардессу, так как она себя вела очень нетактично для бизнес-класса. Она тоже пошла к командиру корабля и сказала, что ее оскорбили, толкнули. Через пару минут выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете. Приехала полиция, мы вышли из самолета. Слава богу, был другой самолет. Они нам срывали концерт!" – цитирует Успенскую РЕН-ТВ.