Актер Добронравов попал в больницу

Вечером 18 марта был госпитализирован известный российский актер Федор Добронравов. Информацию о резком ухудшении здоровья артиста подтвердила его представитель Ирина Сойкина, сообщает "Утро.ru".

Подробности она раскрывать не стала. По предварительным данным, актеру уже лучше – он идет на поправку, отмечает РИА ФАН.