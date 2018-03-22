Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки

Диана Гурцкая рассказала о том, как ей диагностировали рак матки. Узнав о страшном диагнозе, певица испугалась за сына.

Диана Гурцкая стала очередной звездной гостьей передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" Певица рассказала о том, как ей поставили диагноз "рак матки". Несколько лет назад она проходила гинекологический осмотр, в ходе которого обнаружили миому. Врачи заподозрили рак и для спасения жизни Диане предложили удалить не только опухоль, но и матку.

"Изначально чего я боялась – не того, что со мной что-то случится. Боялась, что будет с моим сыном. Думала: "Господи, что с ним потом станет?" Не знала, как жить дальше", – призналась популярная исполнительница.

Она связалась с Малышевой, чтобы та посоветовала хорошего специалиста. "Я хочу сказать, что есть врач от Бога, которая меня вернула с того света. Она страшную болезнь не подтвердила. Меня прооперировали, все сохранили. На второй день она меня уже прогуливала по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать. Я ожила!" – сообщила Гурцкая.

К счастью, диагноз не подтвердился: у певицы было другое заболевание, с которым удалось справиться. После того случая Диана советует дамам регулярно посещать гинеколога. "Дорогие женщины! Надо обследоваться раз в полгода. Это обязательно", – подчеркнула артистка.