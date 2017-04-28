Диана Гурцкая поплатилась за поддержку Лолиты Милявской – ее имя также попало в черный список украинского сайта "Миротворец". Певица очень расстроена сложившимся положением.

В беседе с журналистами Диана Гурцкая призналась, что расстроена и растеряна в связи с внесением ее данных в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Артистка заявила, что этот факт не может отражать всю позицию народа Украины, поскольку она регулярно выступала в этой стране, и каждый раз ее великолепно принимали граждане.

"Хочу сказать, что приятного на самом деле мало, не могу сказать, что мне все равно, потому что есть СБУ и есть украинский народ. Я неоднократно была на Украине, гастролировала. Когда я туда ездила, меня всегда принимал с душой и сердцем народ. По отношению ко мне всегда была доброта. Народ украинский не может так думать. Причина, как я понимаю, в том, что я поддержала моих коллег – Юлию Самойлову и Лолиту. Меня уже ничего не удивляет после ситуации с "Евровидением", – цитирует Диану Life.ru.

Отметим, что за последний месяц украинский сайт "Мироторец" пополнился целым рядом российских артистов, последними из которых стали Юрий Лоза, Ольга Кабо и Александр Маршал. Однако абсурда ситуация достигла тогда, когда в черном списке сайта оказался известный американский актером Стивен Сигал.

Ранее Лолиту Милявскую сняли с поезда Москва – Киев, объявив, что она – враг Украины и ей въезд в страну запрещен."Снимали меня в поезде, в украинском городе Конотоп, что в Сумской области, – говорит Милявская в недавнем интервью Dni.ru. – Но я сказала эсбэушникам, что когда-то играла конотопскую ведьму, поэтому проклинаю их и им – ******. Если говорить серьезно, то, конечно, я буду подавать в суд на организацию, которая называет себя Службой безопасности Украины. Хотя правильней было бы назвать ее именем Сталина или 37 года. Но важнее суда людского будет суд Божий. Уверена, что эта кучка фашистских уродов будет гореть в аду за то, что разрушает семьи, не дает общаться детям и родителям. Бог лишил людей разума, а зло больше не прикрывается добрыми словами".