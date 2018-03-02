Тяжелобольного Валерия Гаркалина увезли

В справочной НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Валерия Гаркалина. Говорят, популярного артиста перевезли из экстренной реанимации в общую.

При этом состояние Валерия Гаркалина оценивается как тяжелое. "В общую реанимацию перевели, состояние пока тяжелое", – рассказали журналистам агентства городских новостей "Москва" в медучреждении.

Сообщалось, что артисту стало плохо во время гастролей. В антрепризном спектакле "Страсть Аполлона" у него главная роль. Постановка была запланирована на 23 февраля в Иркутске, но в этот день Валерия Гаркалина заменил Анатолий Журавлев. Издание утверждает, будто звезда комедии "Ширли-мырли" находится в НИИ имени Склифосовского с 16 февраля.

Ника Гаркалина рассказала журналистам, что отец попал в больницу из-за осложнений после вирусной инфекции – якобы перенес на ногах воспаление легких. По ее словам, артист кашлял еще в декабре. У Гаркалина то поднималась, то опускалась температура, он все время работал и серьезно к здоровью не относился.

Напомним, что летом 2008-го Валерий Гаркалин, находясь на гастролях в Литве, перенес инфаркт. В ноябре того же года случился повторный инфаркт.

Несколько лет назад актер потерял жену, с которой прожил более 30 лет. Причиной смерти Екатерины стало онкологическое заболевание. "Говорят, время лечит. Я вам могу сказать, что это неправда. Не могу забыть о ней, не могу забыть ее глаза. Иногда мысленно спрашиваю: "Катя, куда ты положила ту или иную вещь?" Прошло восемь лет, а я до сих пор с ней общаюсь и не могу без нее ориентироваться в доме", – признался Гаркалин в недавнем интервью.

