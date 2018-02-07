Знойное видео Заворотнюк и ее мужа на Мальдивах

Анастасия Заворотнюк и ее муж, фигурист Петр Чернышев, отправились на Мальдивы. Супруги устроили себе райский отдых.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Заворотнюк опубликовала несколько постов, из которых можно сделать вывод, что она с супругом Петром Чернышевым отдыхает на Мальдивах.

Анастасия обнародовала запись, сделанную на телефон. Актриса в обнимку с мужем стоит на пляже, облаченная в темный раздельный купальник. Фигурист ее кружит, она заливисто смеется. "Всем привет! Ой, у меня сейчас голова закружится!" – сказала Заворотнюк.

Это знойное видео супругов пришлось по вкусу многочисленным поклонникам актрисы. Подписчики рассыпались в комплиментах. "Я так вас люблю 😃 спасибо вам) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такие классные! 😍😍😍", "Моя любимая пара,очень красивые,подходите друг к другу,берегите друг друга,будьте счастливы", "Отличного отдыха!! Позитива!! Отличная пара!!!))🙏🙏🙏🙏🙏🙏", – прокомментировали запись фанаты.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) Фев 7, 2018 в 1:39 PST

Отметим, что на райских островах Петр Чернышев отметил свой день рождения. Анастасия очень трогательно поздравила любимого мужа. "В твоей голове рождаются самые невероятные идеи, и касаются ли они творчества или повседневной жизни, ты никогда не сворачиваешь с намеченного пути и зажигаешь своей энергией всех, кто рядом. Ты живешь в сумасшедшем ритме, но успеваешь замечать жизнь и находить удовольствие в каждом дне. И пусть так будет всегда. Создавай, вдохновляй, достигай, люби, радуйся и будь счастлив!! Я безумно горжусь тобой и искренне люблю все, что ты делаешь. Я твой главный болельщик! Ты мое сильное плечо! С Днем Рождения! ❤❤❤", – написала Заворотнюк.