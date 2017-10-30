Дочь погнала напуганную Заворотнюк

Актриса рассказала о взаимоотношениях в семье. Ее дети не хотят славы и публичности.

Дочь Анастасии Заворотнюк – 21-летняя Анна – сегодня живет в Нью-Йорке. "Анечка выиграла грант, учится в университете Пейс на факультете бизнеса и продюсирования, – рассказала актриса. – В какой-то момент у нее включился перфекционизм – боится получить хоть одну четверку. Знания даются тяжело, но дочь очень старается. Я была в шоке, когда она решила сдать сессию в летние каникулы, даже отговаривала. Смысл в том, что за три месяца студент может полностью закрыть учебный год. Такая система в США существует для тех, кто хочет побыстрее закончить. После этого университета хочет попробовать поступить в Гарвард. Можно порадоваться, а с другой стороны, переживаю, что Анечка сильно утомляется".

А сын актрисы Майкл в этом учебном году будет сдавать ЕГЭ. Его знаменитая мать очень волнуется. Такая же история была и когда Анна сдавала экзамены. Дочь даже в шутку погнала Заворотнюк, чтобы не ходила и не охала, не причитала. "Ох, как волновалась я за Аню, – вспоминает актриса. – Сидеть на месте не могла. Дочь просила: "Мама, тебе нужно уехать куда-то. А то страх передается и мне".

С выбором будущей профессии сын актрисы пока не определился. "Он, как и сестра, не хочет славы, – цитирует Заворотнюк журнал StarHit. – Майкла даже в социальных сетях нет, и меня это радует. Сын много чем увлекается: пишет стихи, музыку, играет на гитаре. Очень музыкальный мальчик – много друзей. И с барышнями активно общается, со всеми знакомится".