Положение униженной Заворотнюк резко ухудшилось

В столице очередным заседанием в Замоскворецком суде продолжилась многолетняя тяжба звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк из-за долларового кредита. Дело по иску Русского ипотечного банка к 46-летней актрисе слушалось 28 ноября.

Положению знаменитости не позавидуешь. На сегодняшний день Анастасия должна банку 730 тысяч долларов (почти 44 миллиона рублей). В эту сумму входит как сам кредит, так и проценты, и пени, которые до сих пор продолжают начисляться.

Представители Русского ипотечного банка выступили с заявлением о налоговом преступлении, которое якобы совершила Заворотнюк. Речь идет о сокрытии дохода.

Сотрудники банка заявили суду, что у них есть данные о том, что у Анастасии с заработками все в порядке, поскольку она востребована не только в теле– и кинопроектах, но и в рекламе. Однако все это артистка получает наличными – крупные суммы нигде официально не значатся, поэтому приставы не могут эти деньги забрать в счет долга, уверены представители банка.

"Мы не согласны с требованиями банка и просим суд отказать. Имеются доказательства недобросовестного поведения банка - определение Московского городского суда, в котором установлены действия банка как злоупотребление правом. Да, у нас есть задолженность. Но если бы банк своевременно забрал участок, чтобы погасить долг, не возникло бы такой космической суммы неустойки", – цитирует адвокатов актрисы сайт "Комсомольская правда". По их мнению, банк намеренно содействовал увеличению пени и доведению суммы до такого размера. Защита Анастасии настаивает на отмене принятого судом решения и готовится к обжалованию.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Мар 30 2017 в 5:24 PDT

Ранее резонансную историю с долгами популярной актрисы прокомментировал ее коллега и друг Станислав Садальский. Он не смог сдержать эмоций. "Какое позорище! Нашли с кем бороться! Настя, желаю, чтобы скорее все разрешилось. Не надо ничего выдумывать. Говори, что чувствуешь, и выиграешь!" – обратился к Заворотнюк Садальский в соцсети.