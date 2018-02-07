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Шоу-бизнес

Чехова поглумилась над полными и малоимущими россиянками

Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Запустившая собственный курс похудения телеведущая Анфиса Чехова угодила в скандал. Есть информация о том, что многие женщины, оплатившие участие в этой системе, не получили обучающих материалов. 
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На почту желающим скинуть ненавистные килограммы россиянкам пришло письмо-рассылка от лица знаменитости весьма циничного содержания. В нем собраны якобы отзывы клиенток и ответы на них Чеховой.

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Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

"Анфиса, все, конечно, здорово, но у меня нет таких денег. Средняя зарплата по России – шесть тысяч рублей. А курс твой стоит 7900 рублей. А еще я безpaботная мать троих детей", – якобы возмущается одна из обывательниц.

"Любимое мое солнышко, мне действительно жаль, что у тебя нет таких денег, поэтому у меня действует рассрочка. Если совсем нет денег, то, к сожалению, ничем не могу помочь – этот курс не для тебя", – цитирует ответ Анфисы "Собеседник". "Но если ты просто решила прибедниться, то сядь и посчитай, сколько ты сэкономишь, если перестанешь есть сахар, чипсы, пончики и прочую вредную еду", – поглумилась над малоимущей россиянкой телезвезда.

"Анфиса, я тебе не верю, это очередной развод. Ты хочешь моих денег", — приводится в рассылке другой вероятный отклик. "Родная, оставь свои дeньги и килограммы при себе. Если у тебя такой настрой ко мне, лучше отнеси эти деньги в магазинчик и купи колбаски и чипсиков себе", – парирует знаменитость.

Вскоре в официальном Instagram-аккаунте Чеховой появилось извинение за грубость. Утверждалось, что таким бестактным образом повел себя с потенциальными клиентками некий помощник, сделав рассылку от имени Чеховой.

"Девочки, все, кто получил неприятное письмо от моих помощников относительно тренингов! Вероятно, коридор лунных затмений затмил чей-то разум, и человек из нашей команды по своей инициативе разослал эти странные письма. Я очень расстроена, что вы получили порцию негатива, и сама, конечно же, никогда бы вам такое не написала!!!" - уверяет телеведущая.

Фолловеры Чеховой сообщили, что больше не хотят видеть подобные письма у себя в почте и выразили свое разочарование. "Анфиса, Вы бы разрулили ситуацию вместо того, чтобы себя любимую постоянно выкладывать! Я купила курс и отдала примерно десять тысяч. Не понимаю, мне еще что нужно оплачивать??? Мне еще ничего никто не дал!" – гласит один из комментариев. На негативные отклики Анфиса пообещала выслать курс похудения всем, кто его оплатил.

Отметим, что недавно Чехова стала новой ведущей шоу "Взвешенные и счастливые люди". Ради проекта звезда вместе с пятилетним сыном Соломоном переехала в Сочи, где проходят съемки.

Автор: Людмила Фоканова7 февраля 2018, 09:18
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