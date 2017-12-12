Безработную Анфису Чехову избил любовник

Анфиса Чехова дала откровенное интервью. Телеведущая призналась, что была избита возлюбленным и осталась без работы. Тогда на помощь ей пришел психолог.

Анфиса Чехова рассказала, что делится самым сокровенным лишь с близкими подругами: ведущей Лерой Кудрявцевой, актрисой Анастасией Цветаевой и владелицей юридической фирмы Катей Гордон. А еще поверенным в ее делах является психолог. Уже много лет Анфиса ведет с ним беседы и обсуждает подробности своей жизни.

"Хожу к нему с 25 лет, впервые обратилась после того, как оказалась без работы плюс меня избил возлюбленный. Пошла на прием, чтобы услышать, какая я бедная, несчастная, а мужики – козлы", – цитирует Чехову StarHit.

Однако психолог сказала не то, что ожидала Анфиса. "Она мне объяснила: все происходящее в жизни – мой выбор, и я сама позволяю этому со мной случаться. Убегала из ее кабинета сверкая пятками… А после психолог позвонила и сказала, что есть два варианта – продолжать огребать по полной от мужчин и жизни либо принять на себя ответственность за происходящее и начать меняться. Мне хватило сил и разума выбрать второе", – заключила телеведущая.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Дек 9 2017 в 4:11 PST

Семь лет Анфиса Чехова была счастлива с актером Гурамом Баблишвили, родила сына Соломона, однако недавно оформила развод. Она объяснила: "За семь лет изменились, отношения перестали нас устраивать, а этой весной окончательно стало понятно: нам не по пути, хотя обоим вместе было очень хорошо. Плюс Гурам планирует переезжать в Грузию, а я не хочу и не могу там жить. Москва – место, где все нравится".

Потенциальный возлюбленный телеведущей должен быть умным реализовавшимся мужчиной (причем не актером) с хорошим чувством юмора, с которым можно поговорить на самые разные темы. Причем наличие бывших жен и детей Анфису не пугает. "У меня в этом плане нет предрассудков, даже готова дружить с его супругами – бывшими, будущими. Да и детей люблю – брачных, внебрачных… Важно, чтобы мужчина заботился о наследниках от предыдущих отношений, потому что жены – субстанция проходящая, а дети навсегда", – отметила ведущая.