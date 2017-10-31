После развода Анфиса Чехова сделала важное заявление

Анфиса Чехова обратилась к общественности. Телеведущая рассказала о том, что ей поступило предложение баллотироваться в президенты, однако она так поступит, если будет уверена в поддержке фанатов.

После того, как Анфиса Чехова на всю страну рассказала о своем разводе с актером Гурамом Баблишвили, к телеведущей приковано повышенное внимание СМИ и прочей общественности. А некоторые и вовсе пришли к выводу, что сексапильная шоувумен может пойти дальше по карьерной лестнице и стать президентом России.

Об этом сообщила сама Анфиса. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram ведущая опубликовала письмо, которое ей написали из Партии Добрых Дел. "Здравствуйте, великолепная Анфиса! Обращаюсь к Вам от имени Общероссийской политической Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров. Хотел бы вручить Вам золотую медаль за добрые дела от нашей Партии Добрых Дел. Мы были бы счастливы выдвинуть Вас в кандидаты президента России от нашей Партии. Вы являетесь одно из самых популярных личностей в нашей стране. На наш взгляд, именно вы сможете эффективно отстаивать интересы нашего народа на главных каналах российского телевидения и в других СМИ. По нашим предварительным прогнозам, за Вас проголосуют от 20% до 30% избирателей. Возможно, и больше!" – значится в послании.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Окт 12 2017 в 12:11 PDT

Сама Анфиса в подписи к публикации дала понять, что политикой не интересуется. "Я даже и не знала что в России есть партия Добрых дел. И я, конечно, разделяю их желание защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров, но вот в политику меня никогда не тянуло. Ведь, и ежу понятно, что политика дело не то что бы доброе, без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде🙈🙊😂" – высказала свое мнение Чехова.

Далее ведущая сделала заявление – если ее пост наберет 200 тысяч лайков, то она готова радикально изменить свою жизнь. "Поскольку, руководитель партии Добрых Дел, Андрей Кириллов, уверят меня, что я могу собрать, как минимум, 20% голосов избирателей, я хочу на своей платформе в Инстаграм проверить, так ли это? 20% от миллиона – это 200 000.🌷⠀🌷Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел🙈😂😂😂 " – написала телеведущая. Отметим, что подписчики неоднозначно отнеслись к инициативе Чеховой.