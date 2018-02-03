Любовник Божены Рынской подал на развод

Прославившаяся на всю страну благодаря своим неоднозначным высказываниям и резким замечаниям светская львица Божена Рынска приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Журналистка рассказала. что ее возлюбленный, с которым она вместе прожила шесть лет, подал документы на развод со своей официальной супругой.

Божена Рынска опубликовала на своей странице в Facebook сообщение, которое сама охарактеризовала как "официальный пресс-релиз". "Лучше, если мы сами скажем, чем кто-нибудь нас опередит", – объяснила она свое решение. Журналистка, которая не была замечена в любви делиться неоднозначными подробностями личной жизни, все же решилась пролить свет на некоторые обстоятельства совместной жизни с избранником.

"Все шесть лет с Игорем Малашенко я жила в несколько щекотливой ситуации, когда он был официально женат на одной женщине, и жил гражданским браком со мной", – рассказала Божена Рынска. "К счастью, ситуация разрешилась. В Черемушкинский суд в середине января был подан иск о разводе с Пивоваровой Еленой. Адвокат – Вадим Прохоров, но комментариев он не дает, и мы тоже ничего больше комментировать не будем", – подчеркнула она.

Подписчики и друзья поздравили журналистку с этой новостью. "Божена! Я рада, что решение принято", "Божена, поздравляю! это важно для. любой женщины. Вы с Игорем прекрасная пара. Дай Бог вам всего самого хорошего!", "Пусть все получится, как тебе хорошо", "Любовь это самое главное в этом мире, а там глядишь и детки родятся!", – поздравили журналистку комментаторы.

Сама она отметила, что решение о разводе Игоря Малашенко с его законной супругой было принято еще давно. "Просто ждали совершеннолетия сына", – объяснила Рынска.