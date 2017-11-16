Рынска встала грудью за Дюжева в войне с быдлом

Скандал вокруг высказывания Дмитрия Дюжева продолжает будоражить Сеть. Не осталась в стороне журналистка Божена Рынска, которая очень тепло высказалась об актере.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Божена Рынска прокомментировала скандал, который возник после того, как Дмитрий Дюжев попал в неприятный инцидент в очереди в аэропорту. Возмущенный артист, заплативший за билет в бизнес-класс, вынужден был отстоять очередь вместе с пассажирами экономкласса. А когда хотел просочиться в начало очереди, его жестко поставили на место.

Божена Рынска встала на защиту актера. "Аэропорт. Очередь на регистрацию. Бизнес-класс по правилам проходит вне очереди. Вообще, отдельная стойка для бизнес-класса должна быть. За это и переплачиваем. Но нет. Весь эконом, все региональное быдло, невзирая на правило, стоит на стойку бизнеса. Приходит человек, заплативший за билет вчетверо дороже. Артист Дюжев. Выясняет, что вся очередь, кроме одного человека, эконом. И естественно, реализовывает свое право на приоритетное обслуживание (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – вкратце описала ситуацию, как видит, журналистка.

Но не тут-то было. Люди в очереди возмутились действиями актера. "И вот быдло начинает актера стыдить. Мол, а мы что – не люди, куда прешь, и вообще фильмы твои – гов***. А Дима бедный начинает оправдываться, мол, я жизнью рискую, для вас сальто-мортале крутя. Вместо того, чтобы шикнуть на ширнармассу, как я, мол, тихо мне тут, нишкните, затем вызвать представителя на рейсе и потребовать реализации своего законного ОПЛАЧЕННОГО права", – написала Божена.

Рынска призналась, что близко знакома с Дмитрием, и высоко оценила его моральные качества. "Диму знаю лично очень хорошо. И он, и жена – воспитаннейшие, мягчайшие люди. Вежливее Димы вообще нет, наверное, человека в Москве. Это натуральное облако в штанах. По идее, в пику ему хабалкой должна быть жена, чисто по закону психологического равновесия, но тут исключение – муж и жена одна и та же очень благовоспитанная сатана, то есть, Татьяна также примерно воспитана, и такая же мягкая", – охарактеризовала Дмитрия и Татьяну Дюжевых Рынска.

В заключение журналистка констатировала: "Вот как хорошие люди не умеют поставить себя на широкую ногу. Типичный пример". Отметим, что неприятная ситуация, в которой оказался Дюжев, обернулась скандалом после возмущенных слов актера, сказанных им в недавнем интервью. Рассказывая эту историю, Дмитрий заявил: "Это все говорит о том, что это правильно, когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!"