Рынска прошлась по страдавшему от рака Ноткину
Необычное заявление появилось на странице Рынской в социальной сети Facebook. Журналистка и в этот раз решила опуститься до откровенных нападок.
"Он производил впечателение мягкого, незлобивого, зависимого и совсем не твердого духом человека. Тютя такой", – заявила она. Светская львица добавила, что Ноткину все же удалось мужественно уйти из жизни.
Отметим, что в день смерти юмориста Михаила Задорнова на личной странице Рынской также появилось странное сообщение. Журналистка решила поделиться анекдотом со своими подписчиками.
"Умер один очень неприятный еврей. Поминки. Рабинович, говорят гости, помните: о мертвых или хорошо, или ничего. Хорошо, отвечает Рабинович, давайте молча спляшем", – написала она. Некоторые пользователи Сети предположили, что речь идет о Задорнове. "Это всего лишь анекдот", – оправдалась светская львица.
Напомним, Борис Ноткин скончался вечером 11 ноября. Тело ведущего с огнестрельным ранением головы обнаружила его жена.
Известно, что Ноткин боролся онкологическим заболеванием. Дата прощания с ведущим будет объявлена позднее.
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