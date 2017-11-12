Рынска прошлась по страдавшему от рака Ноткину

Светская львица Божена Рынска прокомментировала трагическую кончину ведущего Бориса Ноткина. Журналистка удивилась тому, как мужественно он ушел из жизни.

Необычное заявление появилось на странице Рынской в социальной сети Facebook. Журналистка и в этот раз решила опуститься до откровенных нападок.

"Он производил впечателение мягкого, незлобивого, зависимого и совсем не твердого духом человека. Тютя такой", – заявила она. Светская львица добавила, что Ноткину все же удалось мужественно уйти из жизни.

Отметим, что в день смерти юмориста Михаила Задорнова на личной странице Рынской также появилось странное сообщение. Журналистка решила поделиться анекдотом со своими подписчиками.

"Умер один очень неприятный еврей. Поминки. Рабинович, говорят гости, помните: о мертвых или хорошо, или ничего. Хорошо, отвечает Рабинович, давайте молча спляшем", – написала она. Некоторые пользователи Сети предположили, что речь идет о Задорнове. "Это всего лишь анекдот", – оправдалась светская львица.

Напомним, Борис Ноткин скончался вечером 11 ноября. Тело ведущего с огнестрельным ранением головы обнаружила его жена.

Известно, что Ноткин боролся онкологическим заболеванием. Дата прощания с ведущим будет объявлена позднее.