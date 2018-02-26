Андреева уехала из России после жестокого решения Первого канала

Екатерина Андреева не сидит без дела. После того как руководство Первого канала убрало телеведущую из федерального эфира, женщина отправилась в отпуск.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Андреева опубликовала видео: она запечатлена на катере, который стремительно разрезает волны. "Я ждала этого целый год! Это море, это солнце, это удивительное чувство свободы, когда ты никому ничего не должна!" – перекрикивая мотор, заявила Екатерина Андреева в объектив.

Далее в ролике телеведущая продемонстрировала подробности своего отдыха на Мальдивах. Судя по всему, Екатерина совершенно счастлива. "NO SHOES, NO NEWS – это девиз острова, и действительно – зачем тебе эти "испанские сапожкИ", если можно ходить по Земле наконец .Как герой Ричарда Гира в "Красотке". Обувь снял, по газону походил – счастлив всю неделю и девушку хорошую нашел. Ну про news и так понятно – "Матрица.Перезагрузка" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась в подписи к публикации Андреева.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Фев 25, 2018 в 10:17 PST

Фанаты поддержали телеведущую. "Катюша! Вы чудесны! Спасибо большое Вам, что делитесь с нами! Отличного отдыха!", "Приятного отдыха .там действительно красота", "Позитивного отдыха, впечатлений.👍 Заслужили. Ждем интересных репортажей. Обожаю Ваши "ботинки-путешественники" Всегда не предсказуемы.😅😅😅👒🐳💙Муж настоящий принц. Молодцы", – высказались поклонники.

На днях стало известно, что Екатерина Андреева больше не будет появляться в выходящих на европейскую часть страны выпусках информационной программы "Время". Это связано с нововведениями в студии, которая обещает быть суперсовременной. Андрееву заменил Кирилл Клейменов.

Это временная мера была воспринята телезрителями неоднозначно. Пока одни радовались глобальным переменам, другие назвали решение руководства Первого канала несправедливым и даже жестоким.

Андреева в Instagram так прокомментировала событие: "Я покидаю Вас и наши свидания 😜 в 21 час – увы и ах, закончились. С остальной частью моей любимой России – от Волги до Енисея (как в песне "Любэ"),а на самом деле до Амура и Уссури (они просто в рифму не уложились – Рассея-Енисея), а у меня то в ❤ очень даже присутствуют, так вот с Вами я не прощаюсь. Встречаемся как обычно в 21 по Вашему времени".