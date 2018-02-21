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Андреева жестко отреагировала на решение Первого канала

Екатерина Андреева. Фото: пресс-служба «The Hollywood Reporter. Российское издание»
Екатерина Андреева прокомментировала информацию о своем уходе из программы "Время". Сделала это телеведущая весьма жестко и категорично.
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Многочисленные поклонники на страничке в Instagram буквально забросали Екатерину Андрееву вопросами относительно ее будущего на Первом канале, после того как внезапно телеведущую заменил Кирилл Клейменов. В комментариях к одному из постов Екатерина высказалась относительно сложившейся ситуации.

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Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

"Мое "Время" закончиться не может. От Волги и до Енисея – я веду "Время" на всю страну. А Москва, как известно, – это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва", – категорично заявила Андреева.

Отметим, что народ неоднозначно отнесся к отсутствию (хоть и временному) Екатерины Андреевой. Одни порадовались преобразованиям в студии, которая теперь должна быть суперсовременной и даже новомодной, другие расстроились и попросили вернуть телеведущую.

Впрочем, в кулуарах Первого канала многие Андрееву не любят и даже не здороваются, считая ее высокомерной, заносчивой и вредной. К тому же, по слухам, как лицо канала она получает больше остальных сотрудников – около 14 тысяч долларов в месяц.

Напомним, что Екатерина Андреева работает в качестве ведущей информационной программы "Время" с начала 1997 года. За это время на Первый канал, как говорят в кулуарах, пришел не один мешок писем с просьбой убрать ее из эфира. Учителей русского языка удивляло незнание ведущей орфоэпии (правил ударения) и интонирования. А коллеги-телевизионщики смеялись над манерой Кати раскачиваться в кадре, за что называли ее "бегущей по волнам". 

Автор: Наталья Аряева21 февраля 2018, 08:37
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Андреева отличилась странным нарядом

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