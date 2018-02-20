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Шоу-бизнес

Почему Екатерину Андрееву гонят в шею из эфира

Екатерина Андреева. Кадр youtube.com
Ведущая программы "Время" многих раздражает. И, кажется, не безосновательно. 
прочитано 10699 раз

Новость о том, что Екатерина Андреева больше не будет появляться в выходящих на европейскую часть страны выпусков информационной программы "Время", порадовала телезрителей. "Ну, наконец-то, хватило на Первом ума убрать эту Шапокляк из телевизора", "Хуже Андреевой может быть только Фадеев по воскресеньям", "Когда Андреева в эфире, Розенталь и Ожегов вращаются в гробу, как динамомашины", – пишут пользователи соцсетей. 

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Сюжеты Эксклюзив

Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Зато информацию, что ведущим московских выпусков программы после десятилетнего перерыва снова станет замдиректора канала Кирилл Клейменов, народ воспринял с радостью. "Слава богу, человеческом лицо и речь теперь будут на экране" НЕЩЕ , – воодушевились зрители.

Напомним, Екатерина Андреева работает в качестве ведущей информационной программы "Время" с начала 1997-го года. За это время на Первый канал, как говорят в кулуарах, пришел не один мешок писем с просьбой убрать ее из эфира. Учителей русского языка удивляло незнанием ведущей орфоэпии (правил ударения) и русского интонирования. А коллеги-телевизионщики смеялись над манерой Кати раскачиваться в кадре, за что ей даже дали кличку "бегущая по волнам".

Ведущий главной информационной программы страны – должность очень серьезная и ответственная. По слухам, кандидатуру человека, который будет рассказывать стране о курсе и политике партии утверждают на самом высоком уровне. Но, вероятно, там не следят за страницей Андреевой в социальных сетях – у желтой прессы это добротная нива для сплетен и скандальных публикаций. Катя выкладывает снимки из спортзала, где висит вниз головой, из салона косметолога, с пляжа и кухни. В халатике, купальнике, без макияжа – серьезная по замыслу ведущая ведет себя как начинающая поп-звезда.

Кстати, про макияж. Как говорят гримеры, к эфиру Андреева красится сама, не допуская профессиональных визажистов, и делает это, по мнению специалистов, ужасно. Поэтому на экране 56-летняя ведущая и выглядит старше своих лет. Многие Андрееву не любят и даже не здороваются, считая ее "высокомерной, заносчивой и вредной". К тому же, по слухам, она, как лицо канала, и получает больше остальных сотрудников – около 14 тысяч долларов в месяц. 

Автор: Иван Губкин20 февраля 2018, 21:45

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