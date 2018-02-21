Галкин высказался об обмане Пугачевой

Максим Галкин прокомментировал новость о том, как строители якобы обманули Аллу Пугачеву. Популярный телеведущий признался, что понятия не имеет об этом.

Максим Галкин опроверг информацию о том, что Алла Пугачева стала жертвой мошенников. "Я не знаю, откуда это берется в нашей прессе. Я даже не читал и понятия не имею, о чем вы говорите. Ноу комментс", – цитирует шоумена Пятый канал.

Подруга Примадонны Мила Ставицкая, которая якобы и рассказала об инциденте, заявила, что ничего не помнит. "Это было 20 лет назад, и я не помню, кто там был. Были хорошие строительные компании, хорошие специалисты. Работы удалось закончить в срок. Алла осталась довольна", – высказалась приятельница Примадонны.

Напомним, в СМИ появился рассказ Милы Ставицкой о том, как Алла Пугачева стала жертвой обмана со стороны строительной бригады. "Познакомились мы с Аллой Борисовной, когда она возводила и все никак не могла закончить свой дом в Малых Бережках. А все потому, что ее кидали на деньги строители. Не один миллион ушел в песок. Это продолжалось до того момента, пока общие друзья не свели ее с моим мужем. Он быстро все разрулил и нашел прекрасных мастеров", – заявила она журналистам Eg.Ru.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Фев 8, 2018 в 10:55 PST

Как писали Dni.Ru, дом Аллы Пугачевой на Истре – местная достопримечательность. "Посмотрите, какой у них особняк огромный, участок в 50 соток, баня на берегу реки и свой причал. Если кто приезжает сюда, мы их не слышим и не видим. А сама Пугачева сюда лет шесть уж как не приезжает", – рассказала соседка Примадонны.

