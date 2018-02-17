Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу

Композитор сообщил подробности. Впрочем, Примадонну он знает и с другой стороны.



"Старинные часы", "Делу – время", "Возвращение" – эти и многие другие "золотые" хиты Аллы Пугачевой написаны на музыку Раймонда Паулса. Правда, в начале сотрудничества с композитором Примадонна показала ему свой непростой характер.

"Время, когда была песня "Маэстро" и когда он работал с Аллой Пугачевой, остался таким заметным в его жизни, и он часто возвращался к этой теме, – рассказал композитор Игорь Крутой. – Говорил, ты помнишь, как мы снимали "Маэстро". А помнишь, когда она рядом села. А знаешь, что она мне сказала: "Подвинь ж…".





Паулс, конечно, был ошарашен таким хамством. Но все простил, поскольку, как Крутой, знал Пугачеву и с другой стороны. "Если она хочет сделать счастливой всю компанию, в которой она будет, то через шесть с половиной минут все будут умирать со смеху, но если она хочет сделать обратное, то ей это тоже удастся", – улыбается Игорь Яковлевич.

Трудный характер и у самого Паулса. "Раймонд достаточно закрытый человек, я бывал у него дома… У него все тепло внутри спрятано. А он сам такой угрюмый", – рассказал Крутой программе "Однажды..." на НТВ.

