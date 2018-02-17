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Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу

Алла Пугачёва и Раймонд Паулс. Фото: dni.ru
Композитор сообщил подробности. Впрочем, Примадонну он знает и с другой стороны.
прочитано 7932 раза

"Старинные часы", "Делу – время", "Возвращение" – эти и многие другие "золотые" хиты Аллы Пугачевой написаны на музыку Раймонда Паулса. Правда, в начале сотрудничества с композитором Примадонна показала ему свой непростой характер. 

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 Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

"Время, когда была песня "Маэстро" и когда он работал с Аллой Пугачевой, остался таким заметным в его жизни, и он часто возвращался к этой теме, – рассказал композитор Игорь Крутой. – Говорил, ты помнишь, как мы снимали "Маэстро". А помнишь, когда она рядом села. А знаешь, что она мне сказала: "Подвинь ж…".


Паулс, конечно, был ошарашен таким хамством. Но все простил, поскольку, как  Крутой, знал Пугачеву и с другой стороны. "Если она хочет сделать счастливой всю компанию, в которой она будет, то через шесть с половиной минут все будут умирать со смеху, но если она хочет сделать обратное, то ей это тоже удастся", – улыбается Игорь Яковлевич.

Трудный характер и у самого Паулса. "Раймонд достаточно закрытый человек, я бывал у него дома… У него все тепло внутри спрятано. А он сам такой угрюмый", – рассказал Крутой программе "Однажды..." на НТВ. 

Автор: Иван Губкин17 февраля 2018, 17:24
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Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены

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