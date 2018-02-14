Пугачеву ужаснул вид изуродованной Карауловой

Примадонна взялась спасать молодую подопечную. И отправила ее к своему личному стилисту.

Юлианна Караулова в 2004 году была участницей телепроекта Первого канала "Фабрика звезд – 5" под руководством Аллы Пугачевой, в котором дошла до финала. Молодая певица вспомнила, как на программе строились отношения с Примадонной.

"У меня были волосы до попы, которые я никогда не красила. Наши стилисты меня покрасили в ярко-рыжий, – рассказала Юлианна. – Поняли, что получилось плохо, и перекрасили в темно-каштановый. Он мне катастрофически не шел, из-за испорченных волос я единственный раз рыдала на проекте".

Вид изуродованной криворукими парикмахерами подопечной шокировал Пугачеву. "Она, увидев меня, сказала: "Ужас! Давай я тебя отправлю к своему парикмахеру!" Я поехала на лимузине Аллы Борисовны в салон красоты к ее мастеру. Там была роскошь, которой я никогда в жизни не видела. Стилист классно меня покрасил и уложил – так же, как Пугачеву. Вернувшись в дом, я ходила и хвасталась: "У меня укладка, как у Аллы Борисовны!"

Много дельных советов Примадонна дала ей и по технике звукоизвлечения. "Когда я записывала дуэт с Муратом Насыровым, педагог по вокалу предлагала: "А спой сейчас фальцетом, а попробуй еще вот так..." И Пугачева, смотревшая трансляцию сверху, спустилась в студию со словами: "Юля, у тебя свой тембр, из-за которого тебя сюда и взяли. Ты должна петь так, как именно ты поешь и чувствуешь! Не хочешь петь, а хочешь кричать – кричи!" – цитирует Караулову журнал "Теленеделя".