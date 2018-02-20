Народ негодует из-за сенсационной замены Андреевой на Первом канале
Новость о том, что Екатерину Андрееву в студии передачи "Время" заменит Кирилл Клейменов, стала настоящей сенсацией. В интернете, в различных социальных сетях пользователи уже высказали свое отношение к такой разительной перемене.
Народ неоднозначно отнесся к отсутствию (хоть и временному) Екатерины Андреевой. Одни порадовались преобразованиям в студии (которая теперь должна быть суперсовременной и даже новомодной), другие расстроились и попросили вернуть телеведущую.
"Екатерина Лицо первого канала. Хорошая подача новостей, и очень много положительных качеств. Екатерина вы шикарная! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кирилла перечесать бы! Стремная прическа", "Перемены это к лучщему надеюсь👍👍👍 но Екатерина это лицо первого канала без нее время это не ВРЕМЯ.... Верните ее прошу", "Верните Екатерину 😫😫😫😫 не интеренесно вообще смотреть новости теперь 😏😏😏", "У него не те эмоции, а где-то, вообще, нет чувствительности", "Верните Катю!!!! Она классная!!!", "Включаю новости а вместо Андреевой какой то мужик... Нет! Давайте все обратно возвращайте!" – высказались негодующие зрители.
Напомним, с 19 февраля информационная программа "Время" выходит из обновленной студии, оснащенной передовыми технологиями, которые будут применяться на российском телевидении впервые. В частности, ведущие будут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии.
Для многих зрителей стало шоком, что вместо привычной Екатерины Андреевой в студии появился заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов. Немедленно поползли слухи о том, что Андрееву уволили. Однако вскоре появилось уточнение.
В пресс-службе Первого канала объяснили, что Екатерина Андреева и ее коллега Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также опробуют студию в других часовых поясах. Ведущие вернутся на европейскую "орбиту" после того, как освоят новые возможности студии. Пока не известно, сколько времени уйдет на освоение.
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