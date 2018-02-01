Муж Бородиной некрасиво обошелся с маленьким сыном

Пользователи интернета весьма неоднозначно отнеслись к посту Ксении Бородиной, в котором та поздравляет своего пасынка с днем рождения. Подписчики сделали вывод, что свой праздник мальчик отмечает без отца и сестер.

Ксения Бородина вместе с супругом Курбаном Омаровым и двумя дочками Марусей и Теей находится на Сейшелах, где, по всей видимости, совмещает работу с отдыхом. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения регулярно публикует фотографии, на которых демонстрирует великолепную фигуру в купальниках и легких платьях.

Разумеется, телеведущая делится с многочисленными поклонниками снимками своих дочек. Однако свой свежий пост Ксения посвятила сыну мужа Омару. "Омарчик наш♥️♥️♥️♥️ Ураааа, сегодня твой юбилей 10 лет💪💪💪💪 У нас в семье растет настоящий мужчина, защитник Успехов тебе во всех твоих спортивных начинаниях, ты уже даешь такие крутые результаты, только вперед 💪 Мы с нетерпением ждем встречи, чтобы поздравить тебя, обнять крепко и пойти на крутую вечеринку , чтобы повеселиться от души💃💃💃 Сестренки тебя очень любят и жди нас мы скоро будем 🌺🌺🌺 С твоим днем малыш, люблю 💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бородина.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Янв 1, 2018 at 5:33 PST

Большинство подписчиков присоединились к поздравлениям. Однако нашлись те, кто задался вопросом, почему семья телеведущей не взяла мальчика с собой в отпуск. "Жалко что Омара не взяли на отдых. И его вообще редко видно", "да уж как то не красиво получилось. ксю с мужем и дочками на сейшелах а парень один да еще и в свой др(", "А почему сына нет с Вами? У него же такая дата… а он один", "Блин а че с собой не взяли", – прокомментировали пост телеведущей подписчики.

Напомним, Ксения Бородина вышла второй раз замуж в 2015 году. Ее избранником стал дагестанский бизнесмен Курбан Омаров. В декабре того же года телеведущая подарила супругу дочь Теону.