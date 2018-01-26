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Взорвавшаяся Бородина: Не суйте свои прекрасные носики куда не надо

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
В Сети набирают силу разбирательства вокруг Ксении Бородиной и Кати Жужи, которые когда-то были подругами, но что-то пошло не так, и теперь девушки не общаются. После того как стало известно, что с Жужей порвали контакты и подруги Бородиной, а косметолог Кати отказался обслуживать одну из приятельниц Ксении, в ситуацию вмешалась бывшая участница "Дома-2" Маргарита Марсо.

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Все началось с того, что Ксения Бородина и Катя Жужа по неизвестной причине перестали дружить. Потом подруга Ксении публично пожаловалась, что косметолог отказалась ее обслуживать, потому что является мастером Жужи. После этого на Катю накинулись прочие приятельницы Бородиной.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Сама Катя Жужа не осталась в стороне и пожаловалась, что, после того как она перестала общаться с Ксенией, от нее отвернулись многие их общие друзья. Катя назвала происходящее "детским садом" и объявила, что ей "смешно".

Однако у Жужи нашлись защитницы. Бывшая жена известного рэпера Гуфа Айза заявила: "Хотела написать без мата, но не могу... ***** (кошмар). Позор и глупость в одном флаконе! Катя, да пошли они ****! Я тебя люблю!!!" Прокомментировала ситуацию и звезда "Дома-2" Маргарита Марсо (в девичестве Агибалова).

"Для меня дружба – это искренняя любовь к человеку за то, какой он есть. Это душевная близость, желание проводить с человеком время, делать ему приятно. Друг не обязан подстраивать под тебя свою жизнь, но, если вы настоящие друзья, между вами всегда будет тяга друг другу. Жизнь – непростая штука, и друзья существуют, чтобы ее упрощать. Я никогда не буду обижаться, если друг мне забыл перезвонить или не смог встретиться. Мы отдельные единицы и должны друг друга уважать. Иначе это уже не дружба... Катюх, я тебя люблю и поддержу в любой ситуации💋💋💋", – написала Марсо у себя в Instagram.

Вскоре на публикацию отреагировала Ксения Бородина. Она разразилась гневной, уничижительной тирадой. Ведущая, признавшаяся, что все равно будет хорошо относиться к Рите, заявила, что та не знает истинного положения вещей. "ты знаешь только то что тебе напели в уши, но не была бы ты Рита Марсо из дома 2 не была бы интересна поверь мне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила Бородина. Далее она перечислила признаки настоящих подруг.

Ксения язвительно отметила, что у Маргариты есть подруги, с которыми она перемывает кости другим. "Поэтому ваши эти посты и слова в пользу бедных, я за своих подруг если надо порву и они за меня! Там все самодостаточные единицы и все сами принимают любые решения, просто никто и никогда не любил твою подружку и много раз пытались мне открыть глаза, на неблагодарность, на использование и на все остальное!" – высказалась Ксения.

После этого Бородина с иронией посоветовала продолжать "всем хайпиться", потому что про "Дом-2", который сделал Маргариту знаменитой, все забыли. В заключение Ксюша обратилась к Маргарите: "А ты Рита оставайся Хорошей девочкой и лучше не влезай, потому что жизнь бумеранг она и так делает свое дело!"

Бородина и прочим высказала пожелание промолчать. "не суйте свои прекрасные носики куда не надо, потому что вас тупо используют! Кто-то забыл с чего начинал и как начинал просто! Поэтому лучше молчать чем говорить!" – написала телеведущая. 

Марсо ответила на гневный комментарий телеведущей: "Ксюша, хайп – это не мое. Я поддерживаю подругу и буду всегда это делать, вне зависимости от ситуации. Время показало кто кому друг) Негатива у меня к тебе нет, и причем тут вообще дом2? То, что я отказываюсь туда ехать – это мой выбор, я никому ничего не должна 🙌🏼 И в группе я никакой не состою) меня беспокоят только моя семья и мои близкие люди👨‍👩‍👧‍👦👭".

Автор: Наталья Аряева26 января 2018, 14:28
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