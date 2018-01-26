Взорвавшаяся Бородина: Не суйте свои прекрасные носики куда не надо

В Сети набирают силу разбирательства вокруг Ксении Бородиной и Кати Жужи, которые когда-то были подругами, но что-то пошло не так, и теперь девушки не общаются. После того как стало известно, что с Жужей порвали контакты и подруги Бородиной, а косметолог Кати отказался обслуживать одну из приятельниц Ксении, в ситуацию вмешалась бывшая участница "Дома-2" Маргарита Марсо.

Все началось с того, что Ксения Бородина и Катя Жужа по неизвестной причине перестали дружить. Потом подруга Ксении публично пожаловалась, что косметолог отказалась ее обслуживать, потому что является мастером Жужи. После этого на Катю накинулись прочие приятельницы Бородиной.

Сама Катя Жужа не осталась в стороне и пожаловалась, что, после того как она перестала общаться с Ксенией, от нее отвернулись многие их общие друзья. Катя назвала происходящее "детским садом" и объявила, что ей "смешно".

Однако у Жужи нашлись защитницы. Бывшая жена известного рэпера Гуфа Айза заявила: "Хотела написать без мата, но не могу... ***** (кошмар). Позор и глупость в одном флаконе! Катя, да пошли они ****! Я тебя люблю!!!" Прокомментировала ситуацию и звезда "Дома-2" Маргарита Марсо (в девичестве Агибалова).

"Для меня дружба – это искренняя любовь к человеку за то, какой он есть. Это душевная близость, желание проводить с человеком время, делать ему приятно. Друг не обязан подстраивать под тебя свою жизнь, но, если вы настоящие друзья, между вами всегда будет тяга друг другу. Жизнь – непростая штука, и друзья существуют, чтобы ее упрощать. Я никогда не буду обижаться, если друг мне забыл перезвонить или не смог встретиться. Мы отдельные единицы и должны друг друга уважать. Иначе это уже не дружба... Катюх, я тебя люблю и поддержу в любой ситуации💋💋💋", – написала Марсо у себя в Instagram.

Публикация от Маргарита Марсо Агибалова�� (@margarita_marceux) Янв 24, 2018 at 10:04 PST

Вскоре на публикацию отреагировала Ксения Бородина. Она разразилась гневной, уничижительной тирадой. Ведущая, признавшаяся, что все равно будет хорошо относиться к Рите, заявила, что та не знает истинного положения вещей. "ты знаешь только то что тебе напели в уши, но не была бы ты Рита Марсо из дома 2 не была бы интересна поверь мне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила Бородина. Далее она перечислила признаки настоящих подруг.

Ксения язвительно отметила, что у Маргариты есть подруги, с которыми она перемывает кости другим. "Поэтому ваши эти посты и слова в пользу бедных, я за своих подруг если надо порву и они за меня! Там все самодостаточные единицы и все сами принимают любые решения, просто никто и никогда не любил твою подружку и много раз пытались мне открыть глаза, на неблагодарность, на использование и на все остальное!" – высказалась Ксения.

После этого Бородина с иронией посоветовала продолжать "всем хайпиться", потому что про "Дом-2", который сделал Маргариту знаменитой, все забыли. В заключение Ксюша обратилась к Маргарите: "А ты Рита оставайся Хорошей девочкой и лучше не влезай, потому что жизнь бумеранг она и так делает свое дело!"

Бородина и прочим высказала пожелание промолчать. "не суйте свои прекрасные носики куда не надо, потому что вас тупо используют! Кто-то забыл с чего начинал и как начинал просто! Поэтому лучше молчать чем говорить!" – написала телеведущая.

Марсо ответила на гневный комментарий телеведущей: "Ксюша, хайп – это не мое. Я поддерживаю подругу и буду всегда это делать, вне зависимости от ситуации. Время показало кто кому друг) Негатива у меня к тебе нет, и причем тут вообще дом2? То, что я отказываюсь туда ехать – это мой выбор, я никому ничего не должна 🙌🏼 И в группе я никакой не состою) меня беспокоят только моя семья и мои близкие люди👨‍👩‍👧‍👦👭".

