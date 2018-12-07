Тарасов высказался о рождении нового ребенка

Дмитрий Тарасов не планирует останавливаться на двух дочерях. Известный футболист признался, что хочет еще детей. Супруга его планы поддерживает.

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" рассказал поклонникам о личной жизни. Дмитрий Тарасов ответил на вопросы подписчиков в соцсети Instagram.

Футболист воспользовался случаем и в очередной раз признался в любви к своей супруге Анастасии Костенко. 31-летний спортсмен рассказал, что сильно скучает по своим дочкам, огда ему приходится уезжать на сборы.

Ответил Тарасов и на вопрос, помогает ли он жене управляться с детьми. По словам Дмитрия, когда он бывает дома, то старается поддержать супругу в ее нелегком деле – даже меняет маленькой Милане пеленки. Футболист также заявил, что не планирует останавливаться на двух дочерях и хочет еще одного ребенка

Поддержала Дмитрия в его начинании и его супруга. Анастасия Костенко также отвечала на вопросы своих поклонников. Когда подписчики поинтересовались, планирует ли модель пополнение в семье, Анастасия ответила: "Да. Подай Господи!".

Рассказала 24-летняя модель и о том, как растет ее 5-месячная дочь. По словам Анастасии, Милана часто улыбается и смеется, растет очень позитивной. Девочка очень активна, уже научилась переворачиваться и начинает ползать.

Анастасия Костенко – третья жена Дмитрия Тарасова. С первой супругой – Оксаной Пономаренко – футболист прожил около двух лет, у них родилась дочь Анна-Ангелина. Причиной расставания супругов, как сообщалось, стал роман спортсмена с Ольгой Бузовой – на которой спортсмен и женился в 2012 году. Этот брак окончился скандальным разводом в 2016-м, а в январе 2018-го Тарасов женился на Анастасии, напоминает "ВокругТВ".