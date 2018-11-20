Кормящая грудью Костенко ушла из-за нервного срыва

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова в сложном положении. Давление хейтеров заставило девушку пойти на крайние меры.

Информация о том, что Анастасия удалила свою страницу в Instagram, появилась еще 15 ноября. Потом она вновь ее восстанавливала и опять же удаляла. В настоящее время микроблог Костенко снова доступен.

В свою очередь поклонники жены Тарасова гадают: что же с ней произошло? По одной из версий, недоброжелатели своими нападками довели Анастасию до нервного срыва, из-за чего она прибегла к крайним мерам – ушла из соцсети. Фанаты переживают из-за стрессов Костенко, ведь ей, как кормящей матери, сейчас нервничать нельзя.

А переживать девушке есть из-за чего. Ведь уже третий месяц Дмитрий Тарасов судится с первой женой Оксаной Осинкиной, которая потребовала от футболиста возместить алименты за шесть лет. И смогла доказать, что все эти годы он уклонялся от своих родительских обязанностей.

В итоге судебные приставы наложили арест на дорогой автомобиль Тарасова, цена которого составляет порядка 10 миллионов рублей. Но Дмитрию предписано выплатить дочери Ангелине еще пять миллионов, передает Ondom2.com.

После того как Тарасов подал ответный иск, хейтеры обрушились на его нынешнюю супругу. Тогда-то Анастасия и решила избавиться от негатива, удалив микроблог, чтобы не читать оскорбления в свой адрес.