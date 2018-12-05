Сексуальная Бледанс с шикарной фигурой привела россиян в экстаз

Эвелина Бледанс умеет подогреть интерес своих поклонников и привести их в восторг. Актриса опубликовала снимок со своего отдыха в Индонезии – и в подписи вскользь упомянула о талии. Фанаты артистки пришли в экстаз и наперебой бросились объяснять Эвелине, какая у нее потрясающая фигура.

Бледанс держит своих фанатов в постоянном напряжении. Она предстает на снимках в Instagram то в полупрозрачном одеянии, то в микробикини. На сей раз Эвелина на фотографии в купальнике, вовсе не скрывающем великолепные формы звезды.

"Не умею уменьшать талию на фотках и плавать даже в самом красивом бассейне, когда рядом море. Не знаю, как статистика по талии, но то, что при заполненном отеле на пляже всегда только пару человек...", - подписала снимок актриса (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

"Эвелина, вы восхитительны!!!", – тут же отреагировали подписчики. Все комментаторы, словно сговорившись, принялись убеждать артистку, что ничего ей уменьшать не надо, она просто великолепна и все от нее без ума. Правда, нашелся один подписчик, который вспомнил, что звезда, как сообщалось, должна быть беременна – и где же тогда животик? Но попытки разрушить общий восторженный настрой даже не заметили.

Недавно Бледанс опубликовала видеообращение на своей официальной странице в Instagram. Актриса обратилась к заинтересованной общественности с такими словами: "Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть два сына – это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что моя жизнь продолжается".

Напомним, Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральное оплодотворение в присутствии съемочной группы скандального ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчину, которого артистка выбрала в качестве донора генетического материала, она предпочла не называть. В программе утверждалось, что процедура прошла успешно.