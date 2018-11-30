Взявшая сына в охапку Бледанс покинула Россию

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Пятница 30 ноября
Лента новостей
21:23
Между Путиным и Трампом выстроили "живую стену"
21:16
В Уфе мужчина умышленно заражал женщин ВИЧ-инфекцией
21:01
В Ижевске таксист украл телефон у клиента и подарил подруге
20:42
Соль признана смертельно опасной
20:35
В Удмуртии под окнами дома нашли тела двух женщин и ребенка
20:28
Есть пострадавшие: в Екатеринбурге столкнулись автобус и фура
19:57
В Тюмени пенсионер наловил рыбы на 5 миллионов
19:44
В одном из кафе Омска случился пожар
19:39
В Москве после столкновения с газовозом загорелся автомобиль
19:36
Совпадения или проклятие: тайные знаки саммита G20 в Аргентине
19:06
Под Астраханью три рыбака застряли во льду
18:49
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 ноября 2018 года
18:39
Напуганный извращенцами участник "Дома-2" бросился наутек
18:31
Сбежавший из России Соколовский безмятежно развлекается с новой пассией
18:07
Путин отказался слушать бредни загнанного в угол Порошенко
17:41
Страховка.Ру поддержит благотворительный вечер "ACTION! 2018"
17:35
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
17:22
Напавшему на Глушакова хулигану вынесли приговор
17:15
"Обман, шантаж и травля": Мишулина ополчилась против нечестивца Борисова
17:01
"Прощай": душераздирающее обращение Алексея Воробьева к умершему другу
16:53
Тодоренко раскрыла неприличные предложения "Дома -2"
16:42
Оскорбивший Путина Трамп психанул на важной встрече
16:25
"Мне должны": любящий халяву Пьеха трясет с родных роскошный подарок
16:23
50-летняя Стриженова выглядит выглядит ровесницей дочери
16:20
"Ну стервец!": Меркель дала по рукам возбужденному Порошенко
16:13
Невежда Тарзан попутал берега
15:56
Сменившая пол модель станет матерью после участия в конкурсе "Мисс Вселенная"
15:39
Самой стильной россиянкой признали Бузову
15:38
Самый крупный подросток сбросил 100 килограммов
15:07
Известная актриса превратилась в чудовище (видео)
15:05
"Он огромный!": народ в изумлении от внука Марии Шукшиной
14:59
Володин назвал виновника церковного раскола на Украине
14:58
Беременная любовница Киркорова накинулась на ошеломленного Малахова
14:56
Уголовник Саакашвили собирает новый Майдан
14:49
Москва разрешила Лондону вводить санкции без повода
14:31
Аллегрова чудом избежала смерти при крушении вертолета
14:16
Шикарная квартира алкоголика Осина может уйти с молотка за долги
14:10
Пострадавшего из-за загула с неграми Макрона проигнорировали в Аргентине
14:09
В Чебоксарах учительница на внедорожнике сбила школьника
14:03
Москва жестко ответила на новую провокацию Киева
13:53
Чай без заварки: Захарова с издевкой прошлась по сгинувшим Скрипалям
13:41
Кейт Миддлтон встретилась с любовницей принца Уильяма
13:29
Звезду "Дома-2" дважды пытались убить
13:25
"Уберите эту зеленую какашку!": Бородина поставила ультиматум беременной Тодоренко
13:07
Эксперимент "Дни.ру": Силиконовые девушки светятся в темноте
13:02
Украинцев лишают безвиза после дерзкой провокации Порошенко
12:55
Малахов спас от расстрела осужденную Цымбалюк-Романовскую
12:53
По центру Киева прошли радикалы с факелами
12:48
Москвичам угрожает резкое облысение
12:17
Украинские силовики вломились в дом предстоятеля Киево-Печерской лавры
12:16
Порошенко униженно лебезит перед Трампом
12:13
В Москве задержали сына Игоря Талькова
12:02
Известная певица засветила ягодицы перед публикой
11:48
"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу
11:46
"Куда это годится?!": Николаев не смог досмотреть шоу о Фриске
11:43
В поломке самолета Меркель усмотрели криминальный след
11:43
Обнаглевшая Мэй напала на Путина из-за украинских кораблей
11:35
Кто настоящие "хозяева" президентов постсоветских стран
11:29
Основатели бренда Misha Combearzon разденут и оденут звезд в Сочи
11:22
Главные события Москвы
11:12
Глушаков наплевал на агрессивного фаната
11:09
Опозоренная в Керченском проливе Украина решилась "дать по морде" России
10:49
Павел Прилучный потерял близкого человека
10:44
Украина закрыла въезд в страну для мужчин из России
10:38
Пляж и танцы: фантастические новогодние каникулы во Вьетнаме
10:24
Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
10:21
Конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон отследили по дням
10:15
Малахов свел Солнцева с беременной любовницей Серова
10:08
Москва представила новые возможности для туристов из Испании на IBTM World 2018
10:06
Бездомного отправили в колонию за кражу в храме
09:59
Под Москвой букмекеров ограбили на четверть миллиона
09:56
Авария на борту перепугала суровую Меркель
09:48
В Башкирии иномарка сбила пешехода и врезалась в столб
09:41
Десятки животных погибли при пожаре на ямальской ферме
09:35
Россия вывела на орбиту три военных спутника
09:33
"Я уже лапки опустила": Заворотнюк о распавшейся семье
09:22
Всплыли грязные тайны вышедшей за короля российской модели
09:02
Летучая в откровенном наряде восхитила на красной дорожке
08:58
Растерянная овца едва не устроила аварию на МКАД (видео)
08:44
"Это самоубийство": хамоватого Трампа довели до ручки
08:32
Николаев оказался на грани развода
08:26
Российская фигуристка крупно опозорилась на соревновании
08:08
Военное столкновение Сирии и Израиля сняли на видео
22:01
55-летний Тарантино впервые женился
21:58
Умер знаменитый отечественный футболист
21:56
Галкин сделал интимную стрижку и побрил грудь перед сексом с бабушкой
21:50
Саммит G20 под угрозой срыва после наглой выходки Трампа
21:49
Оставшегося в одиночестве Фадеева окручивает любовница Серова
21:43
В "Октябре" прошла премьера молодежной экшн-комедии “Все или ничего”
21:43
Есть убитый: в Краснодаре произошла перестрелка с полицейскими
21:31
Под Нижним Новгородом трое пьяных мужчин устроили погром
21:21
Грязно оскорбивших россиян Ротару и Вайкуле отправили в одно место
21:17
В Сургуте грабитель убежал из банка с пустыми руками
21:07
"Как в гробу!'': усыпанный цветами Козловский переполошил народ
20:46
Под Москвой при пожаре погибли дети
20:44
Трамп признал Крым российским
20:33
Пышногрудая телеведущая ненароком показала свое укромное местечко
20:31
Дайнеко подло обошлась с по уши влюбленным Воробьевым
20:23
Под Астраханью два вора вскрыли 33 гаража
20:18
Казахстан и Россия обсудили результаты стратегического партнерства
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Похоронивший Фриске Шепелев вышел в свет с любовницей и двумя детьми
"Против телебезобразия": народ пошел войной на циничных Борисова и Малахова
Грязно оскорбивших россиян Ротару и Вайкуле отправили в одно место
"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу
Малахов спас от расстрела осужденную Цымбалюк-Романовскую
Истинная причина поспешной женитьбы Табакова на Зудиной
Шоу-бизнес

Взявшая сына в охапку Бледанс покинула Россию

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, занимаясь спортом, отгоняет плохие мысли. Переживающая горькую утрату знаменитость пытается жить дальше.

Продолжение: "Резиновая Зина": прелести Седоковой признали ненатуральными
прочитано 538 раз

Эвелина опубликовала в личном микроблоге видеозапись, на которой она запечатлена верхом на эллиптическом тренажере. Звезда бодро разогревает ягодичные мышцы под ритмичную музыку.

ПО ТЕМЕ

Высохший Крутой очаровал скрывающую боль Бледанс

Бледанс оборвала разговор о потере ребенка

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

"Размялась с утреца. Семика в охапку и полетели. Куда, кто угадает?" – написала знаменитость под постом. Поклонники, обратив внимание на геолокацию "Международный аэропорт Шереметьево", предположили, что Бледанс вместе с сыном отправилась отдыхать на курорт. В комментариях телеведущей пожелали хорошего полета и приятного отдыха.

Отметим, что Эвелине действительно необходимо сменить обстановку и сбежать от недобрых взглядов.  Недавно артистка пережила большое горе.

После потока грязных слухов актриса обратилась к заинтересованной общественности. "Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть два сына – это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что моя жизнь продолжается", – написала она в Instagram.

Напомним, Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральное оплодотворение в присутствии съемочной группы скандального ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчину, которого артистка выбрала в качестве донора генетического материала, она предпочла не называть. В программе утверждалось, что процедура прошла успешно. 

Автор: Руслана Алексеева30 ноября 2018, 21:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высохший Крутой очаровал скрывающую боль Бледанс

567

комментарии

Политика

Совпадения или проклятие: тайные знаки саммита G20 в Аргентине
Путин отказался слушать бредни загнанного в угол Порошенко
Оскорбивший Путина Трамп психанул на важной встрече
"Ну стервец!": Меркель дала по рукам возбужденному Порошенко

Шоу-бизнес

Сексуальная Рудковская в экстремально коротком платье вскружила головы россиянам
"Резиновая Зина": прелести Седоковой признали ненатуральными
Найдена связь между Малаховым и разжигающими ненависть украинцами
Взявшая сына в охапку Бледанс покинула Россию

Проишествия

Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
Военное столкновение Сирии и Израиля сняли на видео
Лицо девушки превратилось в шар из-за краски для волос
Падение гигантского рекламного щита на прохожих попало на видео

Lifestyle

Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Шоу-бизнес

"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу

Балерина вышла на улицу без трусов
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с любовницей принца Уильяма

Правда раскрылась на студенческой вечеринке
Шоу-бизнес

Павел Прилучный потерял близкого человека

Актер откровенно рассказал о неприятной ситуации
Шоу-бизнес

Николаев оказался на грани развода

Всему виной – обилие приезжающих девочек

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря
Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына

Фоторепортажи

50-летняя Стриженова выглядит выглядит ровесницей дочери
Летучая в откровенном наряде восхитила на красной дорожке
Playboy назвал девушкой года 44-летнюю мать шестерых детей
Запретные фото вышедшей замуж за короля победительницы конкурса "Мисс Москва"

Спорт

Глушаков наплевал на агрессивного фаната
Российская фигуристка крупно опозорилась на соревновании
Туктамышева высмеяла Неймара за актерские выходки
Медведева довела до слез соперницу по Гран-при

Регионы

Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru