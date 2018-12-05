Теперь художница: Борисов притащил в студию очередную любовницу Караченцова

Балерина Елена Дмитриева, которая заявляла о многолетнем романе с Николаем Караченцовым, попросила помощи у Первого канала. Танцовщица заявила, что ее жизни угрожает опасность.

Елена стала гостем программы "Пусть говорят". Она сообщила присутствующим, что была вынуждена уехать из Франции, так как на нее буквально объявили охоту.

"Я думала, что никогда больше не появлюсь ни в какой студии, что все закончилось, что мы как-то успокоились. Я просила прощения – это правда. Но я была вынуждена вылететь из Парижа срочно, по просьбе полиции. Мне угрожают", – рассказала Дмитриева.

По словам балерины, некая девушка присылает ей запугивающие сообщения. Незнакомка сказала Дмитриевой, что близкие друзья Караченцова и его супруги Людмилы Поргиной наняли в Париже нелегалов, которые должны с ней расправиться.

Елена обратилась в полицию. Французские правоохранительные органы выяснили, что угрозы поступают из Германии. Уже определен круг подозреваемых. На время следственных действий балерине посоветовали покинуть собственный дом.

Перед тем как появиться в студии, Елена Дмитриева в сопровождении операторов "Пусть говорят" посетила Троекуровское кладбище. Женщина навестила могилу Николая Караченцова, возложила цветы, помолилась.

Присутствующие в студии эксперты негативно отреагировали на слова танцовщицы. Кто-то справедливо отметил, что Дмитриева сама заварила эту кашу, мол, оболгала любимца миллионов ради пиара, а теперь расхлебывает.

Друг почившего Караченцова – актер Владимир Стеклов, опешил от рассказов Елены. По словам артиста, танцовщица не в себе. "Извините, резковато сейчас я скажу. Ну кто до всей этой истории о вас знал. Наверное, ваши друзья и коллеги. Сейчас – вся страна. Правда, с такой стороны… Надо ли вам это все? Зачем вы продолжаете? Это фантомные боли. Это бред! Поверьте! Это бред!" – отметил Стеклов.

В конце программы на съемочной площадке неожиданно для всех появилась художница Екатерина Подколзина. Портретистка сообщила, что много лет назад Николай Караченцов был в нее влюблен.

"С 95-го по 96-й годы мы трудились над живописным портретом, который сейчас находится в коллекции Бахрушинского музея. Работали мы часто, напряженно, а дальше нам расставаться не захотелось. Как вписаться в эту ситуацию? У меня семья. Столько тепла и искренности я получила от этого человека. Столько переживаний... Конечно, это все незабываемо", – поделилась Подколзина.

Художница отметила, что до интима у них не дошло, Караченцов всячески настаивал на сближении, но Подколзина устояла. "Любовниками мы не стали. Это было очень тяжело, эмоциональный накал был высокий. Он мне говорил: "Вы меня без ножа режете", – вспоминала портретистка.

По словам Екатерины, именно она первая приехала в больницу к артисту после той злополучной аварии. "В реанимации у его постели оказалась я, а не родственники, еще две недели его выхаживали врачи, а не родственники. Все эти факты мы опускаем, замалчиваем, а врачи имели приказ: без Людмилы Андреевны Поргиной никого не пускать", – заявила художница.