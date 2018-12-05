Теперь художница: Борисов притащил в студию очередную любовницу Караченцова

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Среда 5 декабря
Лента новостей
17:19
В Омске пациент поджог больницу
17:11
Тяжелобольной Янукович бесследно исчез
17:10
Обвинившая Мамаева в изменах жена взорвалась перед приговором
17:05
Официально: Кокорин и Мамаев встретят новый год в СИЗО
16:50
Пьяный водитель без прав устроил ДТП под Нижним Новгородом с двумя пострадавшими
16:34
Гранаты и автоматы изъяли у опасной банды в Ростове
16:19
Тимошенко бросилась в ноги Трампу после наглой выходки Порошенко
16:03
В Москве прошло вручение премии The Moscow Life & Business Awards
15:49
США пообещали прорваться в Крым
15:38
Звезда "Локомотива" устроила разборки с таксистом перед смертью
15:36
Объявлено об освобождении стритрейсера Эрика Давидыча из-под стражи
15:28
Украинцы остановили строительство Крымского моста
14:47
Как владельцы котов готовятся к Новому году
14:28
Под Москвой нашли потерявшую память пенсионерку
14:03
На три слова: Захарова хлестко ответила на провокацию Порошенко
14:00
Самые неудачные подарки на Новый год
13:56
Порошенко отменил выборы на Украине
13:52
Володин призвал укреплять межпарламентские связи России и Австрии
13:35
Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру
13:23
Пенсионерам разрешили влезать в долги до 70 лет
13:19
Словакия высылает российского дипломата
13:14
Раскрыт секрет успеха Путина
13:12
Кокорина и Мамаева оставили за решеткой
13:02
Смерть за два месяца: знаменитую модель съел рак
13:00
"У нее паралич!": Солнцев выставил жену-старушку в неприглядном виде
12:55
Повалий высмеяли за нелепый вид
12:55
Елена Летучая покинула Россию
12:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 декабря 2018 года
12:38
Госдума и правительство совместно решают экологические задачи
12:34
Умер создатель образов Лолиты и Цекало
12:18
"Чтобы булочки горели": русская Джоли показала тренировки перед Новым годом
12:08
Индия запустила в космос шеститонный спутник
11:46
Названы три смертельно опасных продукта
11:38
Елизавета Боярская родила второго ребенка
11:36
Раздвинувшая ноги Шарапова возбудила народ
11:34
Гаркалин ушел в запой после смерти жены
11:26
В Поморье во время валки леса погиб рабочий
11:21
Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" покажут в Кремле
11:16
Кейт Миддлтон затмила красотой принцессу Диану
11:10
В Ижевске пьяный водитель сбил женщину и сбежал с места ДТП
11:07
Надоевшую Демидову перекинули через мост на Москве-реке
11:06
"Что с лицом?": прижатый Волочковой Басков удивил своим видом
11:00
Поклонская рассказала о семейных буднях с Соловьевым
10:59
Установлена личность маньяка из Тольятти
10:49
Под Оренбургом из подземного трубопровода разлилась нефть
10:40
Названы лауреаты II Национальной премии Food Show Awards 2018
10:35
Замаскированный рак косит население Земли
10:34
Украинский политолог опозорился в студии "России 1"
10:28
Во время ужина у москвички украли кольцо за 7,5 миллиона
10:17
В Уфе иномарка насмерть сбила пешехода
10:17
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
10:07
"Слишком старая": бойкая Меган Маркл осадила Елизавету II
10:05
К Москве прорывается вооруженный дезертир
10:01
Загитова заткнула за пояс Медведеву и Туктамышеву
09:58
Порошенко просит Запад начать войну с Россией
09:40
"Утрата очень велика": Дубцовой оказывают психологическую помощь
09:36
На Урале ребенок сломал позвоночник во время прогулки
09:19
Эрнст и Малышева лишились роскошного замка
09:06
На Камчатке мать нашла мертвого ребенка в стиральной машине
08:48
Ведущая Первого канала объявила о четвертой беременности
08:37
Чемпион мира по боксу внезапно умер
08:31
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
08:27
"С топором за любовницами": жена Мамаева разрыдалась из-за измен
08:00
В США известного актера нашли мертвым в собственном доме
07:53
Перед Новым годом в России подорожали искусственные елки
22:09
Грезящих о войне с Россией украинцев спустили с небес на землю
22:03
Бизнес-гороскоп на декабрь 2018 года
22:00
Вайкуле после крымского скандала срочно избавляется от шикарного дома в Юрмале
21:59
Увез в неизвестном направлении: новый поворот в споре Кержакова и Тюльпановой
21:57
Известный журналист скончался в Удмуртии
21:53
Раскрыта причина загадочной смерти российского футболиста
21:48
Почему пьет Порошенко
21:37
На всех московских вокзалах идет эвакуация из-за сообщения о минировании
21:29
В Москве предпринимателя ограбили на 41 миллион
21:26
Облаченную в черное Навку заметили с другим
21:18
Доигрался: легкомысленный Малахов подставил серьезных людей на миллион
21:17
В Волгограде взбешенный клиент изрезал ножом приемщика металла
21:03
В Тюмени автобус сбил детей на пешеходном переходе
20:51
Уставшая любовница сделала предложение Тимати в пустом ресторане
20:47
В Омской области УАЗ провалился под лед
20:43
Разгневанные украинцы нашли способ добраться до Киркорова
20:35
Госдума сделает качественные российские лекарства доступнее
20:25
"Единая Россия" вручит медали маленьким героям
20:09
В чем встречать Новый год-2019
20:00
Харламов в странной позе раскрыл главный секрет
19:30
Владелец клуба "Хромая лошадь" взялся за новый бизнес после гибели 156 человек
19:20
Есть пострадавшие: в Курганской области произошло жуткое ДТП
19:11
Обездвиженного Януковича тайно эвакуируют из России
19:00
Щедрая Бузова раздаривает поклонникам коров и кур
18:32
Черчесов поставил печальный диагноз дебоширам Кокорину и Мамаеву
18:28
Нарядная Лорак шокировала дочь Киркорова
18:07
Доброе дело Собчак: как поход в магазин секонд-хенд спасает мир
18:06
Трехлетняя девочка сгорела при пожаре в Удмуртии
17:58
Порошенко сделал заявление об отмене выборов
17:55
Раздобревшая Семенович наплевала на свою фигуру
17:43
Кончаловский и Высоцкая появились на публике после слухов о расставании
17:41
Виновный в смерти мальчика в Сочи "откупился" от его родителей
17:32
Провокатора Порошенко поймали на наглой лжи
17:22
Оголившаяся Седокова спряталась за легендарную актрису
17:02
Рождественский переполох: на "Флаконе" пройдет альтернативная ярмарка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Онемение и ужас: россияне потеряли 83-летнего Джигарханяна
Объявлено о крушении брака Кончаловского и Высоцкой
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
Доигрался: легкомысленный Малахов подставил серьезных людей на миллион
Раненного в битве Пригожина закрыли грудью
Чурикова проболталась об истинной причине рака у Караченцова
Шоу-бизнес

Теперь художница: Борисов притащил в студию очередную любовницу Караченцова

Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала
Балерина Елена Дмитриева, которая заявляла о многолетнем романе с Николаем Караченцовым, попросила помощи у Первого канала. Танцовщица заявила, что ее жизни угрожает опасность.
прочитано 2240 раз

Елена стала гостем программы "Пусть говорят". Она сообщила присутствующим, что была вынуждена уехать из Франции, так как на нее буквально объявили охоту.

ПО ТЕМЕ

Цветущая Поргина отметила 40-дней без Караченцова

Улетевшая к арабам на курорт Поргина готовится к встрече с любимым

 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

"Я думала, что никогда больше не появлюсь ни в какой студии, что все закончилось, что мы как-то успокоились. Я просила прощения – это правда. Но я была вынуждена вылететь из Парижа срочно, по просьбе полиции. Мне угрожают", – рассказала Дмитриева.

По словам балерины, некая девушка присылает ей запугивающие сообщения. Незнакомка сказала Дмитриевой, что близкие друзья Караченцова и его супруги Людмилы Поргиной наняли в Париже нелегалов, которые должны с ней расправиться.

Елена обратилась в полицию. Французские правоохранительные органы выяснили, что угрозы поступают из Германии. Уже определен круг подозреваемых. На время следственных действий балерине посоветовали покинуть собственный дом.

Перед тем как появиться в студии, Елена Дмитриева в сопровождении операторов "Пусть говорят" посетила Троекуровское кладбище. Женщина навестила могилу Николая Караченцова, возложила цветы, помолилась.

Присутствующие в студии эксперты негативно отреагировали на слова танцовщицы. Кто-то справедливо отметил, что Дмитриева сама заварила эту кашу, мол, оболгала любимца миллионов ради пиара, а теперь расхлебывает.

Друг почившего Караченцова – актер Владимир Стеклов, опешил от рассказов Елены. По словам артиста, танцовщица не в себе. "Извините, резковато сейчас я скажу. Ну кто до всей этой истории о вас знал. Наверное, ваши друзья и коллеги. Сейчас – вся страна. Правда, с такой стороны… Надо ли вам это все? Зачем вы продолжаете? Это фантомные боли. Это бред! Поверьте! Это бред!" – отметил Стеклов.

В конце программы на съемочной площадке неожиданно для всех появилась художница Екатерина Подколзина. Портретистка сообщила, что много лет назад Николай Караченцов был в нее влюблен.

"С 95-го по 96-й годы мы трудились над живописным портретом, который сейчас находится в коллекции Бахрушинского музея. Работали мы часто, напряженно, а дальше нам расставаться не захотелось. Как вписаться в эту ситуацию? У меня семья. Столько тепла и искренности я получила от этого человека. Столько переживаний... Конечно, это все незабываемо", – поделилась Подколзина.

Художница отметила, что до интима у них не дошло, Караченцов всячески настаивал на сближении, но Подколзина устояла. "Любовниками мы не стали. Это было очень тяжело, эмоциональный накал был высокий. Он мне говорил: "Вы меня без ножа режете", – вспоминала портретистка.

По словам Екатерины, именно она первая приехала в больницу к артисту после той злополучной аварии. "В реанимации у его постели оказалась я, а не родственники, еще две недели его выхаживали врачи, а не родственники. Все эти факты мы опускаем, замалчиваем, а врачи имели приказ: без Людмилы Андреевны Поргиной никого не пускать", – заявила художница.

Автор: Руслана Алексеева5 декабря 2018, 16:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Николай Караченцов

567

комментарии

Политика

На три слова: Захарова хлестко ответила на провокацию Порошенко
Порошенко отменил выборы на Украине
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
Порошенко просит Запад начать войну с Россией

Шоу-бизнес

Теперь художница: Борисов притащил в студию очередную любовницу Караченцова
Регина Тодоренко родила первенца
"Я реву": Ляйсан Утяшева рассказала об уходе
Ведущая Ирина Муромцева: У меня от неожиданности челюсть упала на пол

Проишествия

Столкновение самолета с детским медцентром сняли на видео
Подробности загадочной смерти постояльца в элитном отеле в Москве
Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
Лицо девушки превратилось в шар из-за краски для волос

Lifestyle

Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Шоу-бизнес

Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

80-летняя актриса оказалась абсолютно беспомощной
Здоровье

Замаскированный рак косит население Земли

Всему виной распространение вируса папилломы человека
Шоу-бизнес

Кабаева с мужем появилась на публике

Супруги пришли на закрытую премьеру мюзикла
Шоу-бизнес

Елена Летучая покинула Россию

Телеведущая сбежала на восток

Гороскоп

Грезящих о войне с Россией украинцев спустили с небес на землю
Бизнес-гороскоп на декабрь 2018 года
Гороскоп здоровья на декабрь 2018 года
Любовный гороскоп на декабрь 2018 года

Фоторепортажи

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру
Смерть за два месяца: знаменитую модель съел рак
Что случилось с Навкой рядом с онкобольным Юдашкиным
Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной

Спорт

Раздвинувшая ноги Шарапова возбудила народ
Загитова заткнула за пояс Медведеву и Туктамышеву
Раскрыта причина загадочной смерти российского футболиста
Черчесов поставил печальный диагноз дебоширам Кокорину и Мамаеву

Регионы

В аэропорту Крыма произошло ЧП
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru