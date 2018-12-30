"В СИЗО есть местечко": зверски избившего жену Башарова собирают в тюрьму

Рустам Солнцев высказался о рукоприкладстве Марата Башарова. По словам знаменитости, поведение актера недопустимо.



Солнцев считает, что что Башаров не просто избивает жен, но и травмирует их психику. Шоумен убежден, что Башарова следует поместить в СИЗО рядом с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, передает StarHit.

"И ничего с ним не происходит, этот маньяк, избивающий женщин, продолжает гулять на свободе", – возмутился Солнцев. "Вот Кокорин и Мамаев сидят уже какой месяц. А ведь наверняка в том СИЗО есть неплохое теплое местечко для некогда популярного нетрезвого актера Башарова", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что Марат Башаров проявил силу в отношениях с женой Елизаветой Шевырковой. Как рассказал брат женщины, популярный актер сломал нос супруге.

Как компетентно сообщает Telegram-канал Super, Марат Башаров избил жену Елизавету Шевыркову. В результате применения силы у женщины оказался сломанным нос. Об этом рассказал журналистам брат покалеченной супруги актера. Женщине оказывают необходимую помощь медики.

Интересно, что осенью 2017 года уже появлялась информация о бытовом рукоприкладстве Башарова в отношении Шевырковой. Сообщалось, что по возвращении из Доминиканской Республики между супругами произошла ссора, в результате которой Марат не сдержал эмоций и рук.

