Обласканный экс-женой Краско встречается с другой

Народный артист Иван Краско рассказал, как живет после развода с четвертой женой Натальей Шевель. По словам актера, с бывшей супругой он встречается регулярно.

Некоторое время после расторжения брака 88-летний Краско и 28–летняя Шевель жили под одной крышей. У девушки нет собственного угла и постоянной работы, поэтому Иван Иванович торопить экс-возлюбленную с переездом не стал – съехал сам.

Он вернулся к своей третьей жене Наталье Вяль, с которой прожил 10 лет. По словам Краско, в его доме царит мир и покой. "Наталья Николаевна у нас все успевает, очень хозяйственная, приготовит и суп, и второе, и убегает на работу. Мои любимые блюда – это рыбка и грибной суп", – хвастается обласканный заботой артист.

Возвращение Ивана Ивановича благотворно повлияло на его сыновей, которые в последнее время совсем забросили учебу. Теперь же мальчишки делают уроки под присмотром родителя. Иван Иванович признался, что мечтает о дочери, однако воплощать в жизнь эту фантазию пока не планирует.

К слову, артист регулярно встречается с Натальей Шевель – вместе они репетируют театральную постановку, где Краско играет полковника, а Шевель – следователя. Иван Иванович уверяет, что Наталья Николаевна не ревнует его к молодой сопернице, девушки успели подружится. Об этом сообщает "Комсомольская правда".