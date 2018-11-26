Истосковавшийся по интиму Краско вернулся к жене

Народный артист Иван Краско вернулся к третей жене Наталье Вяль. Артист вновь обрел счастье.

В середине октября Иван Иванович оформил развод с четвертой супругой Натальей Шевель. После этого о личной жизни артиста было практически ничего неизвестно.

Журналисты связались с актером, чтобы уточнить, как звезда советского кино переживает разрыв. Выяснилось, что Краско сменил место жительства – он переехал к Наталье Вяль.

"Так все нормально у меня, все хорошо. Я живу с детьми и Натальей Николаевной", – сказал артист журналистам телеканала "78".

Напомним, что Наталья Вяль была третей супругой звезды советского кино. В браке они прожили десять лет, с 2001 по 2010 годы. Несмотря на большую разницу в возрасте – 47 лет, у пары появилось двое сыновей – Иван и Федор.

В сентябре 2015 года, Краско шокировал общественность новым браком. Иван Иванович женился на своей с студентке Наталье Шевель, которая была моложе его на 60 лет. Однако этот брак продлился всего три года.

Престарелый артист хотел, чтобы молодая жена родила ему дочь, однако та категорически отказывалась. Вместо рождения ребенка Наталья завела кошку. Кроме того, как говорил сам актер в многочисленных телевизионных ток-шоу, в браке с Шевель он тосковал по полноценной интимной жизни, так как его упруга боялась беременности и отказывала в сексе.

К слову, сама Шевель в свою защиту заявляла, что у них с мужем не было даже собственного жилья. Всю совместную жизнь они ютились в комнатушке в квартире у родственников.