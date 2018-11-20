Сбежавшего от молодой жены Краско подобрала похорошевшая Малышева

Народный артист стал гостем программы "Жить здорово!" Первого канала. Иван Краско рассказал о значительных проблемах со здоровьем.



Последние годы имя знаменитости не сходит со страниц желтой прессы. Обыватели с трудом вспомнят киноработы актера, однако о его насыщенной личной жизни отлично осведомлены. Программы, в которых Иван Краско выяснял отношения со своими теперь уже бывшими женами, выходили в эфир с завидной периодичностью.

Сейчас пожилой артист снова холост и давно не появляется в гостях у ведущего Дмитрия Борисова. Судя по всему, интерес у редакторов "Пусть говорят" к нему пропал.

Брошенного телевизионщиками Ивана Ивановича подобрала Елена Малышева, которая, к слову, заметно похорошела. Краско стал гостем программы "Жить здорово!".

Артист поведал, что перенес два инфаркта. По словам пожилого актера, он до сих пор не может поверить, что у него случился удар. Во время последнего приступа он не чувствовал боли в сердце, только невыносимо ныла рука. Краско заглушил неприятные ощущения обезболивающими и только на следующий день обратился к медикам.

Краско уверен, что ему противопоказаны роли убийц, мошенников и мерзавцев, так как именно они довели его до такого состояния. "Да, лучше женись и разводись", – с юмором добавила Елена.

После Малышева отметила, что в свои 88 лет Иван Иванович выглядит замечательно. Она посоветовала артисту меньше ходить по скандальным передачам и больше времени уделять детям.