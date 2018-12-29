Одаренная дочь Тимати бросила вызов Волочковой

Мать известного рэпера, Симона Юсупова, выложила в Instagram снимок четырехлетней дочери Алисы. Судя по нему, наследница Тимати составит конкуренцию самой Анастасии Волочковой.

На снимке девочка демонстрирует прекрасную растяжку. Дочка рэпера показала шпагат в купальнике. Знаменитая балерина, к слову, славится подобными фото.

Дочь Тимати с малых лет занимается балетом и уже делает заметные успехи. Уже видно, что девочка одарена в этом отношении. А недавно наследница известного певца научилась садиться на шпагат. "На спорте", – гласит подпись к снимку.

Бабушка Алисы похвасталась ее достижениями в соцсети. Фото малышки в стиле Анастасии Волочковой собрало массу восторженных откликов подписчиков.

Однако мнения разделились. Многие стали обсуждать, целесообразно ли наследнице Тимати носить раздельный купальник в столь юном возрасте.

Известно, что Алиса недавно улетела вместе с бабушкой в Доминикану, где будет встречать Новый год. Именно там дочь Тимати и покрасовалась во "взрослом" купальнике в стиле а-ля Волочкова.

Напомним, дочь Тимати родила его бывшая невеста – модель Алена Шишкова. Воспитанием девочки активно занимается мама рэпера. Она находится в прекрасных отношениях с Аленой.