Подросшая дочь скинула Тимати с трона

Алиса Юнусова скоро станет популярнее своего отца репера Тимати. У четырехлетней наследницы певца армия поклонников в Instagram.



Около трех миллионов человек следят за взрослением белокурой ангелоподобной девчушки. Они с удовольствием рассматривают фото и видео с Алисой и делятся своими впечатлениями в комментариях. Такими темпами Алиса скоро скинет отца с трона звезды лейбла Black Star.

Особо жаркие споры среди фолловеров вызывает вопрос, на кого же больше похожа кроха. Некоторые считают, что Юнусова становится копией Тимати, другие же с пеной у рта доказывают, что малышка унаследовала утонченные черты от матери – модели Алены Шишковой, которая до вмешательства пластических хирургов, имела больше сходства с дочерью.

"Как похожи. Папа и доча ❤️👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Здравствуйте .как же очень похоже на Тимура.только светлая на Алену)", "Я только сейчас уловила как Алиса похожа на папу👌😊", "Алиса очень похожа на себя в любое время от 0-4👌🏻", – рассуждают интернет-обыватели.

Напомним, Тимати и Шишкова стали родителями 19 марта 2014 года. Рэпер присутствовал на родах и даже перерезал пуповину.

С первых дней жизни мама певца Симона Юнусова ведет страницу Алисы в соцсети. По ее словам, внучка унаследовала характер от знаменитого отца.

Отметим, что Тимати очень балует свою наследницу. Минувшим летом он подарил Алисе огромный перстень с камнем в форме сердца.

