Оставшаяся с тремя волосинами Волочкова резко помолодела

Анастасия Волочкова предстала в необычном виде – с короткими распущенными уложенными волосами и челкой. Многочисленные подписчики пришли к выводу, что так скандально известная балерина выглядит гораздо моложе.

Свой стиль и образ Анастасия Волочкова не меняет годами. Гладко зачесанные назад и убранные в тугой низкий пучок светлые волосы, головокружительное декольте, роскошный шпагат, белые розы – все это давно стало визитной карточкой скандально известной балерины. Впрочем, с недавних пор артистка решила вдохнуть свежую струю в свой образ и стала демонстрировать длинные локоны. Которые, однако, часто убирала в пучок или низкий хвост.

Сейчас же эффектная танцовщица избавилась от наращенных прядей и предстала с короткой стрижкой. "Мои оставшиеся после наращивания три волосины😂 вроде отрастают и приобретают форму. Как вам такая укладка?🐥", – обратилась к многочисленным подписчикам Волочкова.

Обычно балерина подвергается жесточайшей критике со стороны пользователей. Причем многие отзывы носят откровенно оскорбительный характер. Но в этот раз многие похвалили преобразившуюся Анастасию, а кто-то счел, что она даже помолодела. "Обновление супер! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Анастасия! Волосы уложены хорошо! Веение нового образа! Здорово!", "Вам очень хорошо", "Анастасия, вам очень хорошо. Даже на мой взгляд лучше, чем когда вы убирает волосы", "Очень здорово. Наконец что-то поменяли. Такой объем", "С челкой класс...", "Очень вам идет! Вы классно выглядите! Сбросили лет 10 сразу👍", – рассыпались в комплиментах подписчики.

Впрочем, не обошлось и без негативных отзывов. Однако на все плохие слова Анастасия Волочкова ответила так: "Люди, которые пишут мне гадости. Вы тратите на это столько времени, такие усилия прикладываете. Потратьте его на что-то полезное: займитесь спортом, встретьтесь с друзьями, поработайте, навестите родителей, проведите время с детьми, обнимите любимых. Гневя и осуждая, вы проживаете не свою, а чужую жизнь. А она у нас одна, и тратить ее на злые мысли и действия просто глупо. Из-за этого портится внешний вид и рушится внутренний мир".