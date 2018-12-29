"Тебя скоро выгонят!": Кудрявцева устроила выволочку Волочковой

Анастасия Волочкова стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Телеведущая буквально устроила выволочку балерине и попыталась ее вразумить.

В новогоднем выпуске Лера Кудрявцева задавала всем гостям один вопрос: чем им запомнился 2018 год. Так, Анастасия Волочкова рассказала, что встретила новую любовь. Вот уже на протяжении трех месяцев балерина счастлива в отношениях с мужчиной, имени которого предпочитает не обнародовать, да и показывать никому тоже не хочет.

Она рассказала, что с любимым мужчиной познакомилась в компании друзей, причем роман у них начался не сразу. Мужчина ни разу не был женат. Он живет в Москве, недалеко от дома Анастасии, но сам он не москвич. Балерина объяснила, что ей комфортнее проводить с ним время у себя дома.

Волочкова призналась, что они уже два раза ругались. Якобы он ее сильно ревновал. Артистка отметила, что у ее возлюбленного очень вспыльчивый характер. находящаяся под впечатлением от рассказа Анастасии ведущая Лера Кудрявцева отреагировала: "Так, обидит – звони! Я за тобой уже присматриваю".

Как выяснилось, это было только начало массированной атаки на балерину. Далее телеведущая набросилась на Волочкову: "Почему ты посадила на шею Лолу, Рустама и всех их родственников? Тебя скоро выгонят из дома за твои же деньги!" – возмутилась Лера Кудрявцева.

Оказывается, изначально на участке Анастасии Волочковой работал один Рустам. Потом он женился, его жена Лола стала работать у балерины домработницей, при этом оба жили в доме для слуг. Лола забеременела, и Анастасия помогла семье со всеми необходимыми для малыша атрибутами, потом выяснилось, что младшая сестра Рустама, 19-летняя девушка, беременная, осталась на улице, и волочкова любезно разрешила ей тоже остаться с ними жить на ее участке. Анастасия объяснила, что она вот такой добрый человек и ничего не может с собой поделать.