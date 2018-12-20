"Вы в опасности": Кудрявцева выступила с неожиданным заявлением
Не секрет, что люди, ставшие знаменитыми, вместе с успехом, славой, богатством и прочими благами получают примерно такую же долю зависти, ненависти, недовольства и оскорблений от той же самой общественности. Звезды по-разному реагируют на негатив: кто-то игнорирует обидные слова, кто-то вступает в полемику с недоброжелателями, кто-то пытается вразумлять критиков.
Своими мыслями на сей счет поделилась Лера Кудрявцева, как и другие отечественные знаменитости, регулярно получающая массу положительных и отрицательных отзывов в социальных сетях. "Зашла на странички своих коллег, как же много негатива в комментариях. Все раздают Советы , учат жить, унижают, оскорбляют (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – написала она на своей официальной странице в Instagram.
Запись стала сопровождением к видео, на котором популярная телеведущая в ярком платье подкидывает вверх искусственный снег в студии своего ток-шоу "Секрет на миллион". Гламурная блондинка обратилась к хейтерам с призывом задуматься о своем поведении.
"Вы !!!! Вы кто пишет -конечно самые идеальные , у вас самая лучшая и правильная Жизнь , вы конечно безупречны и конечно очень счастливы . Когда вы чувствуете порыв осудить человека , остановитесь на секунду и сделайте вдох .В этот момент важно успеть осознать – вы в опасности", – сделала неожиданный вывод телеведущая.
Многие подписчики поддержали Леру Кудрявцеву. Поклонники убеждены, что люди, которые счастливы, никогда не будут копаться в грязном белье других. По их логике, такими вещами занимаются только неудачники и завистники.
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