Счастливая Лорак вышла в свет после известия о разводе
Звезда посетила дебютный показ проекта Евгения Плющенко "Лебединое озеро". Ани Лорак позировала фотографам и охотно делилась с репортерами своими впечатлениями после просмотра шоу. Для мероприятия она примерила черную толстовку, темные джинсы и сапожки. Дочь София не отставала от мамы: она появилась на красной дорожке в объемной кофте и кроссовках. Премьеру посетили многие российские знаменитости – Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Алена Водонаева.
На шоу "Лебединое озеро" не обошлось без травм: пятилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко упал во время выступления. Мальчику все-таки удалось завершить свой номер, после чего он отправился в гримерку. Многие зрители заявили, что продюсер подстроила падение, чтобы привлечь внимание публики.
Напомним, в начале декабря этого года исполнительница приняла решение разорвать отношения со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Вероятной причиной расставания могли стать измены мужчины. Недавно папарацци увидели его в киевском клубе в компании незнакомой девушки.
Ани Лорак старается не раскрывать подробности развода. Однако недавно она дала откровенное интервью, в котором отметила, что женщина не должна держаться за отношения, которые уже вряд ли когда-нибудь удастся восстановить. Если мужчина больше не любит ее, следует просто принять этот факт и уйти.
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